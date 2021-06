https://cz.sputniknews.com/20210610/mam-obrovskou-chut-zit-rekla-safrankova-pred-smrti-kdo-ji-daval-energii-i-v-poslednich-letech-14795730.html

„Mám obrovskou chuť žít!“ říkala Libuše Šafránková. Kdo jí dával energii i v posledních letech?

Včeličky, Barunka nám umřela! Zemřela Libuška Šafránková.V pondělí 7. června jí bylo 68 let. Místo oslavy svých narozenin však byla hospitalizována v pražské...

Jedna z nejkrásnějších, nejtalentovanějších českých hereček. Národ ji miloval, obdivoval její krásu, půvab, šarm, vtip i skromnost. Libuše bylo její oficiální jméno, ale téměř všichni jí říkali Libuška.Její odchod je obrovskou ztrátou nejen pro českou kinematografii.Kromě jejích kolegů a široké veřejnosti vyjadřují svou lítost nad její smrtí i politici, včetně premiéra Andreje Babiše. „Paní Libuši Šafránkovou jsem měl moc rád. Její Popelku jsem viděl snad stokrát. Bez ní si neumím představit české Vánoce. A myslím, že nikdo z nás. Je mi strašně líto, že odešla. Upřímnou soustrast všem pozůstalým a blízkým,“ napsal na sociální síti.Po studiu na brněnské Státní konzervatoři získala angažmá v pražském Činoherním klubu, kde se seznámila se svým budoucím manželem Josefem Abrhámem, stejně jako ona nesmírně talentovaným hercem, sympatickým idolem mnoha dívek a žen, s nímž vytvořili krásnou dvojici - a to jak v životě, tak i na televizních obrazovkách. Dokázali to například v komediích Svatební cesta do Jiljí nebo Vrchní, prchni a oba se objevili i v seriálu Náhrdelník. Vždy jim to spolu nesmírně slušelo, a to i v pokročilém věku.Byli prohlašováni za nejkrásnější a nestabilnější hereckou dvojici. Jejich manželství trvalo více než 45 let.Mají jediného syna Josefa, který zdědil po svých rodičích talent a stal se režisérem.Syn Josef má z prvního manželství s režisérkou Denisou Grimmovou dva syny - Pepíčka a Toníčka. Ti se také vydali ve stopách prarodičů.„Společně to píšeme, já to režíruju, Tonda prezentuje a rodiče financují,“ říká Pepík. S bráchou chodí do dramatického kroužku a pochlubil se, že už spolu točili i reklamu. „Zmrzliny naší nevlastní mámy. Dostali jsme neomezenou dávku zmrzliny. I když to máme i bez reklamy,“ upřesnil Tonda.Se Slovenkou Ludmilou, která se věnuje gastronomii a vlastní v Praze věhlasné italské zmrzlinárny, má Josef Abrhám junior dcerku Lauru Josefínu. „Báječně si s ní rozumím, stejně jako s ostatními vnoučaty. Jsou jedno moje velké štěstí,“ radovala se Šafránková, když jí tenkrát deník Aha! zavolal. Nejkrásnějším dárkem k jejím 65. narozeninám se stala dvojčátka – dva kluci jako buci! S manželem Josefem Abrhámem se tak stali už pětinásobnými prarodiči.Roli babičky si Libuška natolik užívala, že kvůli ní odmítala i role filmové, které jí byly nabízeny. Naposledy se na stříbrném plátně objevila v roce 2014 v rodinné komedii Jak jsme hráli čáru.Rodinná pohoda pro ni zkrátka byla cennější. „Vnoučata jsou jedno moje velké štěstí,“ rozplývala se. „Mám obrovskou chuť žít,“ netajila své nadšení babička Šafránková, která mimochodem v roce 2015 obdržela prezidentskou medaili Za zásluhy.

česká republika

