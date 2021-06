https://cz.sputniknews.com/20210610/meteorologove-varuji-na-cesko-se-riti-silne-bourky-hromy-blesky-krupobiti-14792858.html

Meteorologové varují: Na Česko se řítí silné bouřky, hromy, blesky, krupobití

Meteorologové varují: Na Česko se řítí silné bouřky, hromy, blesky, krupobití

Na Česko se ženou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se dnes ženou na Česko velké bouřky a sedm krajů zasáhnou velmi vydatné... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-10T13:55+0200

2021-06-10T13:55+0200

2021-06-10T13:56+0200

česko

bouřka

počasí

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1002/49/10024934_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_7b716f7604b13d3b0b0fbf2c09552704.jpg

Výstraha meteorologů před silnými bouřkami se týká hlavního města Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. V těchto místech by se lidé měli dnes připravit na vydatné přívaly deště.Upozornění pro řidičeOpatrní musí být i řidiči všech dopravních prostředků. ČHMÚ varuje i před kroupami a blesky. „Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a riziko úrazu po střetu s padajícími a poletujícími předměty,“ upozorňují meteorologové. Opatrní by měli být také řidiči. Při řízení vozidla v bouřce je nutné snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Následkem velkých srážek totiž hrozí takzvaný aquaplaning, to znamená ztráta přilnavosti pneumatik k vozovce.Předpověď počasí na prázdninyA jaké nás čeká léto?Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a lidé chtějí vědět, na jaké počasí se mají připravit, neboť to bylo v poslední době v České republice jako na houpačce neboli aprílové, a proto si milovníci léta nejsou jistí, jak to letos dopadne. Meteoroložka Dagmar Honsová prozradila dlouhodobější předpověď. Uvedla, že „podle výhledů sezónních modelů to vypadá, že by odchylka od dlouhodobého teplotního normálu měla být patrná zejména u července”. Podle sezónní předpovědi National Centers for Environmental Prediction (NCEP) by mělo být v průměru o 0,5 až 1 °C tepleji než normálně.Srpen bude nejlepšíPodle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se měly teploty na konci června a začátkem července pohybovat kolem 20 °C. Pokud si lidé plánují dovolenou, měli by si ji vzít až v srpnu, protože v tomto období bude počasí nejlepší. „Srpen by měl přinést mírnou kladnou teplotní odchylku od normálu. Naopak nejvíce proměnlivé a na srážky bohaté počasí přináší hned první červencová dekáda,“ doplnila Honsová.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bouřka, počasí, česká republika