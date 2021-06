Novoborsko hlásí pět nových případů indické varianty koronaviru

https://cz.sputniknews.com/20210610/novoborsko-hlasi-pet-novych-pripadu-indicke-varianty-koronaviru-14788806.html

Krajská hygienická stanice v Liberci informovala, že u pěti lidí z Novoborska se potvrdil výskyt indické mutace koronaviru. 10.06.2021, Sputnik Česká republika

„V současné době v ohnisku přibývají pouze ojedinělé případy, a to případy aktivně vyhledané, to je kontakty dříve nemocných,“ uvedla Balašová. Pro 53 lidí nakažených koronavirem už skončila nařízená izolace.Připomeňme, že indická mutace koronaviru se objevila v Česku na konci května, a v té době první případy nového kmenu nákazy byly zaznamenány také na Novoborsku. Zatím ale není jasné, zda je indická varianta infekčnější nebo odolnější vůči vakcínám.Epidemiologická situace v zemiV Česku za středu přibylo 248 případů koronaviru, asi o 100 méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.Incidenční číslo kleslo pod 19, ještě před měsícem se drželo nad 100. Snižuje se ve většině krajů. Nejvyšší je počet případů nákazy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní na Českokrumlovsku (88).Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je k čtvrtečnímu dni 0,83. Drží se stále výrazně pod hodnotou jedna, což znamená, že šíření epidemie zpomaluje.Ministerstvo zdravotnictví ve středu oznámilo, že nedoporučuje očkovat vakcínami Vaxzevria a Janssen lidi mladší 60 let. Česko ohrožují mutaceKromě toho, že se v Česku vyskytla indická mutace, hygienici již dříve zaznamenali také kombinaci nigerijské a britské mutace a dále britské a floridské mutace. Takové informace se objevily již na přelomu dubna a května.Podle jeho slov tehdy hygienici v Ostravě evidovali i případ cestujícího ze Švýcarska, který měl kombinaci britské a floridské mutace. Stejně tak v minulosti hygienici v Praze potvrdili indickou mutaci u člověka z Indie a následně byl potvrzen i případ této varianty v Hradci Králové.Za zmínku stojí také to, že v minulosti se Česko potýkalo již také s jihoafrickou a brazilskou mutací.

