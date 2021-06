https://cz.sputniknews.com/20210610/osvojte-si-pod-vedenim-sefkuchare-tajemstvi-pripravy-perfektni-sekane-14784907.html

Osvojte si pod vedením šéfkuchaře tajemství přípravy perfektní sekané

Pokud jde o přípravu sekané, existuje spousta skvělých možností. Pokud ale chcete dosáhnout té nejlepší chuti, je třeba dodržovat několik základních pravidel. 10.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-10T09:01+0200

2021-06-10T09:01+0200

2021-06-10T09:01+0200

Šéfkuchař sítě elitních golfových klubů Richard Gras umí prvotřídní sekanou ochucenou oreganem, tymiánem, vločkami z červeného pepře a posetou nakrájenými nakládanými okurkami. Ale vzhledem k tomu, že se sekaná vyrábí v nesčetných variantách, požádali jsme šéfkuchaře, aby nastínil některá základní pravidla pro přípravu tohoto skvělého pokrmu z mletého hovězího masa.1. Otázka masaNikdo nemá rád vysušenou sekanou, ale není potřeba ani příliš tučná varianta. Gras proto doporučuje mleté hovězí maso v poměru 80/20 (toto číslo se vztahuje k procentu libového masa k tuku), které má podle něj „jen tolik tuku, aby byla sekaná vlhká“.2. Čas, teplota, tvar a velikostVšechny tyto vlastnosti spolu souvisejí. Čím nižší je teplota, tím delší je doba přípravy (a naopak), což je zase ovlivněno velikostí sekané. Podle Grase je důležité připravit rovnoměrně tvarovanou sekanou, aby se dělala rovnoměrně. Pokud jde o sekanou, Gras je pro teplotu 160 stupňů po dobu 45-55 minut. Tato relativně nízká teplota pomáhá udržet tvar sekané a umožní jí i trochu zhnědnout. Za tímto účelem Gras také doporučuje sekanou nezakrývat. Jen tak totiž docílíte jemně opečené vrstvy nahoře.3. Musíte mít správné surovinyLidé do svých sekaných přidávají nejrůznější věci. Gras používá podmáslí a panko strouhanku a velmi tyto suroviny doporučuje. Kombinace (umožňuje panko strouhanku vsáknout do podmáslí asi 15 minut před smícháním s masem) vytváří takzvanou panadu (směs škrobu a kapaliny) a působí jako pojivo a udržuje sekanou neporušenou a vlhkou.4. Musíte se vyhýbat určitému kořeníSeznam, co rozhodně do sekané nepřidávat, není dlouhý. Gras ale nedoporučuje používat rozmarýn, který má silnou vůni. Dokáže totiž přemoci chuť masa.5. Odhoďte pánevNež dáte sekanou péct, několikrát poklepejte pekáčem o desku. To vám pomůže zbavit se vzduchových bublin a zajistit, aby v nádobě bylo maso dobře umístěno, což je klíčové pro jeho rovnoměrnou přípravu.Dietoložka prozradila ty nejzdravější pokrmy z masaHlavním tajemstvím „užitečnosti“ masa při jeho přípravě je absence dodatečných tuků. V rozhovoru pro televizi Zvezda to řekla lékařka a dietoložka Natalja Kruglovová.Podle odbornice se nesmí používat rostlinný olej, máslo, anebo tučné omáčky. Jídlo, jež neobsahuje nic z výše uvedeného, bude mít přednosti ve srovnání s jinými pokrmy z masa.„Může to být pečené nebo grilované maso, vařené ve vodě anebo v páře. Při těchto způsobech nepřidáme dodatečné kalorie,“ řekla dietoložka.Zvlášť dobré je připravovat maso spolu se zeleninou. Lékařka vysvětlila, že zelenina obsahuje potravinová vlákna a vitamín C, který je potřebný na trávení bílkovin a železa obsaženého v mase.Kruglovová vyjmenovala tři způsoby přípravy masa, které budou užitečné pro lidi. Je to především maso (drůbež a hovězí) zapečené se zeleninou nebo kořením. Na druhém místě je bílé slepičí maso, krůta nebo hovězí grilované s kořením, ale bez oleje nebo másla.Na třetím místě jsou přírodní zapečené kotlety nebo vařené v páře. A nakonec, na čtvrtém místě, jsou pokrmy z dušeného masa, a také hovězí nebo drůbež se zeleninou.

