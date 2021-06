Cenzura na sociální síti? I tak by mohli někteří fanoušci nezařazeného poslance Lubomíra Volného pohlížet na to, co se nyní odehrálo na Facebooku. Tato... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec Volný přišel o svou stránku na Facebooku. Sociální síť mu ji smazala. Co s tím udělá?

© Sputnik / Vladimír Franta Poslanec Lubomír Volný © Sputnik / Vladimír Franta

Cenzura na sociální síti? I tak by mohli někteří fanoušci nezařazeného poslance Lubomíra Volného pohlížet na to, co se nyní odehrálo na Facebooku. Tato sociální síť mu totiž smazala profil. Důvodem mělo být to, že jeho účet porušoval pravidla.