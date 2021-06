Štefec promluvil o svém očkování, pustil se do konspiračních teorií a připomněl tragédii v Lidicích

https://cz.sputniknews.com/20210610/stefec-promluvil-o-svem-ockovani-pustil-se-do-konspiracnich-teorii-a-pripomnel-tragedii-v-lidicich-14793651.html

„Stále více lidí v naší zemi žije nikoliv v realitě, ale ve virtualitě a stávají se z nich skutečné ovce, věřící kdejaké hlouposti, vygenerované jimi piedestalovanými nedouky a polovzdělanci,“ konstatuje Štefec ve svém textu. Co tím myslí? Na začátku píše o věřících konspiračním teoriím a dezinformacím o koronaviru.Dále informoval o tom, že se nechal očkovat první dávkou Pfizeru a uvedl, že pro tyto lidi se stal ovcí, která se nechala zblbnout jakousi „vakcinační lobby“. V odpovědi promluvil o své zkušenosti „s covidem“. Uvedl, že během pandemie přišel o pět kamarádů a kolegů, měl za sebou měsíc života „s covidem“, doprovázený ztrátou chuti, zápalem plic, dezorientací, covidovou mlhou a „dalšími lahůdkami“ a že by tuto zkušenost rozhodně už nechtěl opakovat.„Mám za sebou první dávku vakcíny Pfizer ... a nic. Nepřitahuji ani železo, ani magnety a G5 na mě nepůsobí. Nechodím jak robot, neroste mi chobot. A kdyby přece jen náhodou... Beru to tak, že na něco umřít musím. Ostatně, bude nás určitě méně, než těch více než 30.000 mrtvých ‚s covidem‘,“ popsal Štefec svůj vztah k vakcinaci proti koronaviru.Ale nejen, že ho řeči o konspiračních teoriích unavily, prakticky všechny události posledních dnů v něm nevyvolávají odezvu.„Přistihl jsem se také, že už mě nebaví ani neustálé plivání na prezidenta republiky, povinné ‚hanobení Babiše‘, nebo kecy o ‚prezidentce‘ Tichanovské a Čapím hnízdě. Nebaví mě sledovat, jak po ulicích chodí nová a nová pohlaví, která vůbec netuší, čím vlastně jsou, dívat se, jak se z našich dětí dělají blbci, jak se převrací a přepisuje historie, nebo sledovat z první řady přípravy na definitivní zánik českého státu a likvidaci vlastní rasy,“ napsalDále připomněl výročí události, které si každý musí pamatovat.„Kdo si dnes vzpomene, co v novodobých českých dějinách představuje datum 10. 6. 1942? Přemýšlejte. Jeviště pro závěrečný akt tragédie našeho národa, který stále více zapomíná na svou minulost a ztrácí tak svou budoucnost, je už totiž nachystané. Stejně, jako bylo tuto noc přesně před 79 lety nachystané pro závěrečnou tragédii obce Lidice a naprostou většinu jejích obyvatel, včetně žen a dětí,“ poznamenal.Na závěr porovnal události před 79 lety a současnou situaci: „Tehdy to byly jednotky SS německých okupantů. Dnes jsou to bohužel naši vlastní politici, ochotní vyměnit zájmy nás, lidí, kteří zde odnepaměti žijeme, za výhody a peníze od jejich zahraničních sponzorů a milovaných ‚páníčků‘.“

