https://cz.sputniknews.com/20210610/ta-podoba-je-az-neuveritelna-maresovou-prirovnali-ke-zname-hvezde-tiktoku-14793258.html

„Ta podoba je až neuvěřitelná.“ Marešovou přirovnali ke známé hvězdě TikToku

„Ta podoba je až neuvěřitelná.“ Marešovou přirovnali ke známé hvězdě TikToku

Manželka známého českého moderátora a zpěváka Leoše Mareše Monika Marešová opět potěšila své sledující, když na Instagramu sdílela další outfit. Její... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-10T14:52+0200

2021-06-10T14:52+0200

2021-06-10T14:52+0200

celebrity

outfit

monika marešová

fotografie

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/14642793_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_000707778d0fb43fa661a3959a8d8fdb.jpg

V minulosti bývala Monika za své módní kreace dost často kritizována. Na všichni totiž měli pochopení pro to, že se manželka Leoše Mareše snaží oblékat podle posledních výstřelků módy a být trendy. Někdy totiž byly variace jejích modelů pro fanoušky až příliš divoké. Postupně jim ale přišli na chuť.Na jedné z posledních fotografií tak Monika představila světu další kousky ze svého šatníku. A tentokrát se ladila do světlých barviček. A jak na její outfit reagovali lidé? Velmi pozitivně. Za snímek ji odměnili hned několika tisíci lajků. Lidé ji ale nechválili jenom oblečení, ale také vzhled celkově. Podle mnohých je totiž Monika opravdu moc hezká. „Jste tak krásná,“ psali lidé.Pár žen se svěřilo, že by chtěly být jako ona. „Dobrý den. Strašně moc vám to sluší. Pořád. Občas si i říkám, že bych také ráda byla taková femme fatale, ale stejně, věk nevěk, kšiltovka, sportovní mikina a kecky,“ dodávaly.A objevily se také zmínky o tom, komu je Monika na snímku podobná.Monika MarešováMonika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s moderátorem Leošem Marešem.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

outfit, monika marešová, fotografie, instagram