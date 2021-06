https://cz.sputniknews.com/20210610/tyhle-zoufalci-pomlouvaji-cr-chteji-rozvratit-nasi-zemi-babis-neprestava-tepat-opozici--14799705.html

„Tyhle zoufalci pomlouvají ČR! Chtějí rozvrátit naši zemi!“ Babiš nepřestává tepat opozici

Poté, co europoslanci jasnou většinou odsoudili střet zájmů Andreje Babiše (ANO), se čeští opoziční politici vrhli s kritikou na premiéra, který by dle jejich... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Andrej Babiš tak dnes v rozhovoru pro Rádio Z zopakoval, že současná rezoluce EP je výsledkem politického boje, který do Evropského parlamentu přinesla opozice, a kde „se nyní inscenují tyhle nesmysly“.Babiš se nechal slyšet, že je Evropský parlament zbytečná instituce, která nás jen stojí peníze. Piráti jsou dle něj zase promigrační multikulturní uskupení a aktivisti, kteří chtějí rozvrátit naši zemi. Tak reagoval Babiš na rozhodnutí Evropského parlamentu, který schválil rezoluci kritizující jeho údajný střet zájmů.Pro rezoluci hlasovalo 505 europoslanců, proti bylo 30 a zdrželo se 155. Rezoluce navazuje na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy komise, podle které je Babiš ve střetu zájmů, neboť nadále ovládá holding Agrofert, který vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle auditorů nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. „Začalo to u LEX BABIŠ, vymyslel to Sobotka s Kalouskem. Obětoval jsem 10 let svého života, abych v této zemi něco změnil. Politikou jsem se nikdy neživil. Jsou to všechno nesmysly. Opozice zapojila evropské struktury, aby napadaly Babiše,“ dodal premiér pro Rádio Z. „Je to jenom politický boj, nic jiného,“ dodal.Na dotazy, jaký teď bude další postup a jaká bude reakce, případně, kdo rezoluci nyní dostane, Babiš reagoval následovně:

