„Vy jste těmi plavkami a tetováním úplně sladění.“ Burešová ukázala fotku z pláže... se svou láskou

Herečka a zpěvačka Eva Burešová se nedávno svým fanouškům svěřila, že s přítelem kuchařem Přemkem Forejtem vyrazila na pár dnů k moři. 10.06.2021

Eva na svém profilu na Instagramu totiž sdílela další fotografii, na které je zachycena se svou lásku v moři. Oběma to na snímku moc sluší. Vypadá to tedy, že moře, sluníčko, teplo a odpočinek Evě chybí. A není divu – z dovolené se přeci jen vždy těžko odjíždí.Fotkou, jejímž prostřednictvím Eva zavzpomínala na nedávné časy, udělala svým sledujícím velkou radost. Ti jí v komentářích psali, jak moc jim to s Přemkem sluší.Fanoušci pak Evě chválili, že si partnera vybrala opravdu dobře. „Přema je dobrej,“ psali.„Jste strašně krásný pár. Doufám, že vám to spolu vydrží,“ přáli jim lidé.A někteří už měli o jejich budoucnosti jasno: „Tak s tímhle chlapem zestárneš a porodíš holčičku. No, z vás to normálně září!“V komentářích navíc padly zmínky o tom, jak jim to spolu skvěle ladí.A další měli podobný názor: „Jak jim to spolu sedí i barevně. P.S.: Narážím na Přemkovo tetování a Eviččiny plavky, kdyby to náhodou někdo pochopil jinak.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

