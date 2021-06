https://cz.sputniknews.com/20210610/zapad-spolkne-kazdou-hloupost-zelenskeho-i-zakon-o-puvodnich-narodech-zavanejici-treti-risi-nazor-14795089.html

Západ spolkne každou hloupost Zelenského, i zákon o původních národech zavánějící Třetí říší. Názor

Ruský prezident Vladimir Putin poskytl velký rozhovor, ve kterém zhodnotil poslední rozhodnutí ukrajinských úřadů. Ruský lídr zkritizoval ukrajinský návrh... 10.06.2021, Sputnik Česká republika

Putin zdůraznil, že mluvit o Rusech jako o nepůvodním obyvatelstvu není pouze nesprávné, ale také směšné a hloupé, protože to protiřečí historickým faktům.Při komentáři návrhu zákona o původních národech, který prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v květnu předložil parlamentu, Putin poznamenal, že se k takové iniciativě staví negativně. Podle něj „samotné dělení na původní, prvořadou kategorii lidí, druhořadou a tak dále již zcela určitě připomíná teorii a praxi nacistického Německa“.„Nikdo nebude chtít být lidmi druhé třídy, nemluvím už o jazykové a další diskriminaci v obyčejném životě člověka, což povede k tomu, že stovky tisíc, možná dokonce miliony lidí budou přinuceny odjet, protože nebudou chtít být lidmi druhé třídy, nebo se začnou přepisovat nějak jinak,“ dodal ruský prezident.Putin zdůraznil, že Moskva vůči podobným rozhodnutím nemůže zůstat lhostejná. Vyvolá nový ukrajinský zákon kritiku západních zemí a OBSE? Silně o tom pochybuje bývalý senátor a náměstek ministra spravedlnosti České republiky, advokát Jiří Vyvadil:V České republice jsou dvě kategorie obyvatel. Ti, kteří vždy budou ve sporu Ukrajina proti Rusku za Ukrajinou, a potom ti normální, které v podstatě Ukrajina vůbec nezajímá. Já patřím k té malé třetí skupině, která bere Zelenského a spol. na vědomí, vnímá jeho hysterické snahy upoutat pozornost USA i Západu, ale nepokládá tomu důležitost. Svět je samozřejmě znovu rozdělen, jako byl před rokem 1989, na Západ a Východ a my bohužel znovu patříme na tu nesprávnou hranici. Ale věcně platí jedno: Cokoliv dnes Ukrajina říká, i kdyby to byla ta největší pitomost, Západ vezme s výjimkou faktu, že kvůli tomu rozhodně nebude za Ukrajinu bojovat. A to je rozhodující. Slibem nezarmoutíš, a tak Západ klidně i na tu největší slovní zrůdnost Ukrajině přikývne. Ale to je vše. Je to samozřejmě pokrytecké a vlastně i slabošské a je to projev propagandistické války Západu proti Rusku a Číně čili geopolitickému Východu. Západní komerční média toho mohou být plné. Ale nic to neznamená. Opakuji: Nic to neznamená. Vladimír Putin ve svém rozhořčení nad zařazením Rusů za nepůvodní obyvatelstva Ukrajiny si možná na chvíli myslí, že západní partneři, například ve Francii či Německu, snad pochopí, že je to zrůdné. Ale na rovinu doufám, že v to nevěří. Je zde válka mezi liberálním Západem, neliberálním Východem (Rusko a Čína), který vítězí jak na geopolitické úrovni (díky především Rusku) či ekonomické dominanci (díky jednoznačně Číně). A neliberální geopolitický Východ jednoznačně posiluje. Západ, a to i ten, který je nakloněn spolupráci s Ruskem, tj. Merkelová či Macron, z principu neuzná a nesmí uznat, že Rusko je například v právu proti Ukrajině. Ukrajina je prostě klíčovým prostorem boje proti Rusku. Jakkoliv už dneska každý ví, že je to země zhroucená, musí Západ za každou cenu za všemi hloupostmi Zelenského a jakéhokoliv dalšího prezidenta stát, i když ví, že zřejmě má pravdu Putin a ne ten Zelenskyj kulihrášek. Podstata je někde jinde. Rusko je dnes po třiceti letech od pádu Berlínské zdi a údajného vítězství západního pojetí života spolu naprosto rovnocenným partnerem Západu. Geopoliticky vítězilo ve všech střetech s USA, počínaje zhroucením Ukrajiny, vítězstvím Asada v Sýrii, uspořádáním Náhorního Karabachu, pacifikací Gruzie či dnes Běloruska atd.Západ zuří, a vždy bude hledat, čím by mohl Rusku v očích světové veřejnosti uškodit. Nechme ho plácat nesmysly. Prohrává.

