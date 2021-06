https://cz.sputniknews.com/20210611/cesko-bude-podle-ek-muset-doplatit-21-miliardy-korun-za-nespravne-vymerena-cla-14806491.html

Česko bude podle EK muset doplatit 2,1 miliardy korun za nesprávně vyměřená cla

Evropská komise chce, aby Česká republika doplatila 2,1 miliardy korun za chybné vyměření cla při dovozu zboží z Číny v letech 2012 až 2019. Informace dnes ČTK... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Peníze však budou muset zaplatit i jiné země. EU má za to, že byla nesprávně zhodnocená cena zboží přiváženého z Číny. To prý způsobilo snížení příjmu rozpočtu EU. Celní správa však závěry Evropské komise odmítá a hodlá dále v této záležitosti jednat.Celní poplatky tvoří přibližně 15 procent společného rozpočtu EU, ze kterého je Česko dlouhodobě čistým příjemcem. Mluvčí komise se dnes pro ČTK zmínila, že EU chce žádostí zajistit, aby všechny země hradily svůj spravedlivý podíl do rozpočtu.Přesné informace kolika zemí se to týká, mluvčí však odmítla uvést. Z jejích slov je patrné, že se jedná o několik států.Podobný případ se také přihodil Velké Británii. V roce 2018 měla Velká Británie doplatit do unijního rozpočtu 2,7 miliardy eur celních poplatků. Případem se teď bude zabývat Evropský soudní dvůr, který by měl rozhodnout příští rok.Clo se řadí k tradičním zdrojům rozpočtu EU. Za rok 2019 to bylo 21,2 miliardy eur. Celkové výnosy EU v roce 2019 představovaly 160,3 miliardy eur. Česko z výběru cla přispělo do EU částkou 7,4 miliardy korun.

