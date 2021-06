Co budou Američané hledat na Venuši? Vědec odhaluje tajemství budoucí mise

https://cz.sputniknews.com/20210611/co-budou-americane-hledat-na-venusi-vedec-odhaluje-tajemstvi-budouci-mise-14807027.html

Nový šéf NASA Bill Nelson již dříve oznámil, že USA se chystají vyslat na Venuši dvě nové kosmické lodi - sondy Davinсhi+ a Veritas. Bylo oznámeno, že Veritas udělá geologickou mapu planety a Davinchi+ bude studovat její atmosféru.Betts řekl, že mise má být spuštěna v letech 2028-2030. Odborník vysvětluje tříletou přestávku ve studiu Venuše „mnoha konkurenčními prioritami v planetárním výzkumu“. „Spojené státy se vracejí na Venuši, protože mají vědecký zájem a protože moderní technologie se zlepšily ve srovnání s tím, co existovalo v době poslední mise NASA v 90. letech,“ řekl vědec. Spojené státy byly na oběžné dráze Venuše třikrát, naposledy v roce 1990, orbitální let poblíž Venuše provedla sonda Magellan.Po oznámení nových amerických misí na Venuši vyjádřil šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin zájem ruských vědců o to, aby se meziplanetární stanice Venuše-D opět stala mezinárodní. NASA na to reagovala prohlášením, že je připravena ve své studii jednat s Ruskem o dalších plánech na studium Venuše a obecného zájmu obou zemí. Ruský projekt Veněra-DVypuštění Veněry-D se plánuje v roce 2029. Má to být první ruský přístroj, který se vydá k této planetě, od roku 1984. Do roku 2025 má být na tento projekt vydáno asi 550 milionů rublů.Původně se plánovalo, že Veněra-D bude společný rusko-americký projekt, loni však korporace Roskosmos učinila prohlášení, že se tomu hodlá věnovat jako „nezávislému národnímu projektu s možnou částečnou účastí zahraničních partnerů”.Před touto ruskou misí má být k Venuši vypuštěn indický přístroj s rusko-francouzským zařízením, jehož výroby se účastní Ústav kosmických průzkumů.Automatická meziplanetární stanice Veněra-D se skládá z orbitálního a přistávacího modulu pro komplexní průzkum atmosféry Venuše, jejího povrchu, vnitřní struktury a okolního plazmatu.

