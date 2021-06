https://cz.sputniknews.com/20210611/cr-dorovnala-s-usa-skore-na-11-papouskovani-kopie-bez-nove-myslenky-co-jeste-postrada-senat-14809030.html

„ČR dorovnala s USA skóre na 1:1. Papouškování, kopie bez nové myšlenky.“ Co ještě postrádá Senát?

Předseda KSČM Vojtěch Filip reaguje na krok Senátu, který vyzval české politické představitele, aby se neúčastnili zimní olympiády v této asijské zemi.Ve... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Šéf komunistů si na tento krok posvítil ze svého úhlu pohledu.„Kdyby to nebylo tak trapné nebo spíš k pláči, tak bych se smál, ale ono to fakt k smíchu není. V našem Senátu na originál nenarazíš. Opisování, špatné kopie nebo úplné ústavní nesmysly. Kamarád to přirovnal ke zbytečnému hledání skutečných stop v politice,“ stojí na začátku příspěvku Filipa.Autor dodal, že u policie má pes, který jde po stopě, každý den práce až nad hlavu, aby zjistil pachatele.„Zato v politice zjistit, odkud vítr vane, je snadné až primitivní,“ podotkl šéf komunistů.Jako příklad uvedl výrok předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která 18. května prohlásila, že Spojené státy by měly na diplomatické úrovni bojkotovat zimní olympijské hry v Pekingu v únoru příštího roku.„A to fakt nečekáte, že za pár týdnů, ve čtvrtek 10. června, náš Senát přijme usnesení s apelem na oficiální představitele České republiky, aby se nezúčastnili zmíněné čínské olympiády, neboť... řečeno sportovní terminologií, Česká republika rychle dorovnala s USA skóre na 1:1. Papouškování, kopie bez nové myšlenky,“ pokračuje ve své kritice Senátu Filip.Pak se politik dotazuje, co se bude dít dál.„Horlivost u Škodovky v odmítnutí MS v hokeji v Bělorusku nám sebralo tamní trh, ale vlastník, koncern VW své vozy ze SRN dál exportuje do Minsku,“ vyzdvihl Filip.Následně poukázal na diplomatický skandál mezi Českou republikou a Ruskou federací.„Teď zase vše nasvědčuje tomu, že bychom se měli vzdát trhů čínských a třeba i potopit pražskou Slavii. Kdoví,“ stojí v příspěvku autora.Pak Filip cituje lidoveckého senátora Jiřího Čunka.„Nejdříve bychom se měli domluvit i s jinými státy, aby usnesení českého Senátu mělo vůbec smysl. Nemyslím si, že by dnes prezident Číny kvůli tomu nespal,“ uvedl Čunek.Filip se rozhodl senátora v těchto myšlenkách doplnit.„Nemyslím si totiž, že by v západní Evropě či v USA nebo Rusku vůbec existoval nějaký politik, který by se kvůli České republice nevyspal. Spíš jsme vhodným zdrojem pro obveselení při různých politických párty na nejvyšších úrovních. Už by toho mohli ti plagiátoři nechat nebo fakt budeme žebráci,“ varoval předseda komunistů.Předsedu KSČM sledující podpořili, jenže použili méně šetrná slova.„Senát měl být dávno zrušený! Nepotřebné odkladiště nepotřebných a neschopných politiků. Prostě_TRAFIKA. Pan prezident dal kdysi recept na to, jak Senát zrušit. Proč to ještě nikdo neudělal?“ ptá se Jaroslava Lonská.„Tahat politiku do sportu je vrchol ubohosti. Styďte se, pane Fischere,“ uvedl Lukaš Zahradník.„Nejlepší řešení je tuto senátní company úplně zrušit. Odtud nevylezlo nikdy nic dobrého a jsem si jist, že nikdy nevyleze. Jak je možné, že vrcholní čeští politici jsou členy Aspen Institute?“ vyslovil se Miloš Klimeš.„Zaprodaná suita darebáků a hlupáků, většinou zvolená Pražáky, pracuje proto, abychom přišli o všechny možnosti. Tenhle dobytek pracuje proto, aby nás posléze vzali pod ochranná křídla Germáni a zislamizovali nás. Bože lidé! Copak se neproberete?“ okomentoval zprávu Pavel Čiháček.

