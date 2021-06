https://cz.sputniknews.com/20210611/cunek-priznal-ze-tichanovske-mohly-otazky-polozit-pouze-vybrane-senatorky-14805860.html

Čunek přiznal, že Tichanovské mohly otázky položit pouze vybrané senátorky

Čunek přiznal, že Tichanovské mohly otázky položit pouze vybrané senátorky

2021-06-11T16:46+0200

„V Senátu vystoupila Svjatlana Cichanouská, představitelka běloruské opozice. V roce 2020 kandidátka na prezidentku. Měla velmi hezké vystoupení, během kterého odpověděla i na několik dotazů. Také jsem měl jeden připravený, bohužel jsem se nesměl zeptat. Ptát se totiž mohli jen předem vybraní a to jen ženy senátorky,” napsal Čunek v příspěvku.Jedna z otázek se týkala genderové ideologie a podle senátora Tichanovská odpověděla kouzelně.Podle jeho slov by se Senát měl „chovat dospěle a neměl by naskakovat na tato líbivá témata, která dnes vládnou světu“. S Čunkem však nesouhlasil senátor Pavel Fischer, který debatu řídil. Podle něj je standardním postupem, že se při zahraničních návštěvách počet a jména tazatelů domlouvají předem. „V Senátu se nedělíme podle pohlaví, ale podle senátorských klubů. Vše se předem řešilo na Organizačním výboru, který doporučil klubům, aby pro diskuzi navrhly své zástupce. Jméno pana senátora Čunka mezi nimi nebylo, nevím proč. Každá senátorka a každý senátor se mohli přihlásit také přímo u mne, některé jsem také osobně oslovoval,“ okomentoval Fischer pro iDNES.cz.Tichanovská v českém SenátuŠéfka běloruské opozice Světlana Tichanovská vystoupila ve středu v Senátu. České úřady mimo jiné vyzvala k zahájení trestního stíhání představitelů režimu Alexandra Lukašenka.„Deset měsíců bojuje minulost proti budoucnosti,“ konstatovala Tichanovská a přirovnala současnou situaci v běloruské justici k románům Franze Kafky.Tichanovská během projevu ukázala fotky perzekuovaných stoupenců opozice.Jako zásadní okamžik označila nucené přistání dopravního letadla a zatčení opozičního novináře Romana Protaseviče.V neposlední řadě vyzvala k vytvoření mezinárodního tribunálu, aby vyšetřil „zločiny Lukašenkovy diktatury“. Zároveň vyzvala Českou republiku, aby organizovala mezinárodní konferenci, která by se měla zabývat situací v Bělorusku. Tichanovská vyzvala k přijetí dalších sankcí. Evropské země by podle ní měly zastavit obchod s ropnými výrobky a hnojivem a s běloruskými státními institucemi a bankami.

