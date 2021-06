Dietoložka prozradila ideální čas na kávu

https://cz.sputniknews.com/20210611/dietolozka-prozradila-idealni-cas-na-kavu-14796579.html

Dietoložka Margarita Koroljovová v rozhovoru pro Sputnik vysvětlila, proč nelze pít kávu bezprostředně před jídlem anebo hned po něm. 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Zahájit den šálkem kávy při snídani není ten nejzdravější zvyk, poněvadž tonizující nápoj brání trávení užitečných látek, jež dostává tělo s jídlem, vysvětlila lékařka.Má za to, že ideálním časem na kávu je doba mezi hlavními jídly. V tomto případě budou fungovat všechny užitečné vlastnosti kávy a nebude porušena minerální rovnováha v těle, vysvětlila dietoložka.„Kávu je lepší konzumovat mezi jídly jako jistý rituál. Má se to konat minimálně půlhodiny před jídlem, nebo minimálně hodinu po jídle,“ řekla na závěr lékařka.Nejlepší nápoj při dietěAni nízkokalorický nápoj není vždy užitečný. Dietoložka a odbornice na výživu, členka Asociace dietologů Kanady Natalja Nefedovová v rozhovoru pro Sputnik uvedla jediný nápoj, jež je užitečný, když člověk drží dietu.Kvantita a kvalita toho, co pijete, má stejný význam, jako toho, co jíte, řekla lékařka. Poradila, aby se ti, kdo drží dietu, vyhýbali všem sodovkám. Jak sladkým, tak těm, co neobsahují cukr, protože obsahují náhražky cukru, což nejsou zdaleka ty nezdravější věci. Natalja Nefedovová uvedla také jiné nápoje, kterých je třeba se zříct.Řekla, že nesmíme očekávat, že vám jisté nápoje pomohou se zázračným způsobem zbavit nadváhy a že všeobecný názor na kávu jako na prostředek účinně spalující tuky neodpovídá skutečnosti.Nejlepší nápoj během diety je voda, je přesvědčena lékařka.„Poradila bych samozřejmě prostě vodu. Když chcete, aby chutnala líp, můžete do ní vymačkat citron. Všechno ostatní jsou zbytečné kalorie, když mluvíme o dietě,“ řekla lékařka v rozhovoru pro Sputnik.Dodala, že konzumace zdravých potravin a správných nápojů nesmí být občasná, ale stálá, že každý potřebuje vyvážený jídelníček.

nápoj, káva, jídlo, zdraví