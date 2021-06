https://cz.sputniknews.com/20210611/dokazal-odhalit-krasu-lasky-ktera-zachranuje-papez-frantisek-ocenil-spisovatele-dostojevskeho-14807218.html

„Dokázal odhalit krásu lásky, která zachraňuje.“ Papež František ocenil spisovatele Dostojevského

„Dokázal odhalit krásu lásky, která zachraňuje.“ Papež František ocenil spisovatele Dostojevského

Papež František vyzval k četbě děl ruského spisovatele Fjodora Dostojevského. Učinil tak při příležitosti jednání s katolickými kněžími v italském regionu... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T20:46+0200

2021-06-11T20:46+0200

2021-06-11T20:46+0200

česko

křesťanství

kněz

jiří ovčáček

papež františek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/13431351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8439570c455e05f145a5eef11a8c6d04.jpg

„Svět žízní po kněžích, kteří dokáží předávat Pánovu dobrotu těm, kdo zakusili hřích a pády, po kněžích, kteří jsou odborníky v oblasti „lidskosti”, pastýřích, kteří jsou připraveni sdílet radosti a strasti svých bratří a sester, lidech, kteří jsou pohnuti voláním těch, kdo trpí. Učte se lidství od Ježíše z evangelia i ze svatostánku. Hledejte Ho v životech svatých a mnoha hrdinů milosrdenství, pamatujte na autentický příklad těch, kdo vám předávali víru, na své prarodiče a rodiče,“ cituje slova papeže Františka portál Vatican News.Podle jeho názoru je nezbytné číst knihy od spisovatelů, kteří ve svých dílech dokázali proniknout od hloubi lidské duše. Jako příklad uvedl jednoho z nejslavnějších ruských spisovatelů Fjodora Dostojevského.„A čtěte ty spisovatele, kteří dokázali dosáhnout do hloubi lidské duše. Mám na mysli například Dostojevského, který uprostřed mizérie pozemské bolesti dokázal odhalit krásu lásky, která zachraňuje. Někdo se zeptá: A co s tím má Dostojevský společného? Tím se zabývají literáti! Nikoli, potřebujeme ho, abychom rostli v lidství! Čtěte velké humanisty!” dodal papež František.Ve svém projevu papež František také varoval kněží před narcismem. V této souvislosti požádal, aby kněží při obřadech „necelebrovali sami sebe“.Na slova papeže Františka obrátil pozornost mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který věnoval pozornost na svých sociálních sítích právě části, kde František vyzývá k četbě těch světových spisovatelů, jež dokázali obsáhnout hloubi lidské duše.OvčáčekPrezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svých sociálních sítích poměrně často publikuje posty na náboženské motivy. Na Twitteru má například „připnutý“ příspěvek z 31. prosince 2020, kde je uvedeno, že rok 2021 bude „civilizační křižovatkou“.„Rok 2020 byl výzvou k pokoře a odmítnutí pýchy a sobectví. Rok 2021 bude civilizační křižovatkou. Rozhodneme svým každodenním konáním mezi pádem do temnoty a cestou všelidského bratrství,” stojí na Twitteru Jiřího Ovčáček jako hlavní příspěvek.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

křesťanství, kněz, jiří ovčáček, papež františek