Elon Musk představil nejrychlejší elektromobil od Tesly

Elon Musk představil nejrychlejší elektromobil od Tesly

Na oficiální webové stránce společnosti Tesla se konalo představení nového modelu elektromobilu S Plaid. Novinku představil šéf společnosti Elon Musk. 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Model S Plaid je nejrychlejším elektromobilem sériové výroby na světě. Elektromobil dokáže zrychlit na 96,5 km/h za 1,99 sekundy. Elektromobil dosahuje maximální rychlosti 322 kilometrů za hodinu.Model S Plaid je vybaven třemi motory s celkovým výkonem 1 020 koní. Elektromobil je schopen ujet 627 kilometrů na jedno nabití, přičemž nabití na 300 kilometrů trvá pouze 15 minut.Dodávky Tesla Model S Plaid již odstartovaly. Vylepšený liftback stojí 129 990 dolarů. Model S Plaid je vlastně vylepšenou podobou senzačního Modelu S, který se vyrábí již od roku 2012.Zmiňme, že Tesla nedávno oznámila, že se hodlá vzdát nejdražších modelů S Plaid Plus na dlouhé tratě. Informoval o tom šéf společnosti Elon Musk na svém twitterovém účtu.Musk v této souvislosti uvedl:Zpočátku měl být model S Plaid Plus představen na konci roku 2021, pak byl odložen do roku 2022. Teď se ale ukázalo, že výroba modelu tohoto typu není nutná. Zmiňme, že se mělo jednat o nejdražší elektromobil od Tesly.Model S Plaid Plus, jehož projekt byl představen v roce 2020 by stál 150 000 dolarů. Ujet mohl až 837 kilometrů s výkonem 1115 koní.

