Kauza Feri pokračuje: Přihlásily se další dívky a odhalily novinářům své příběhy

Kauza Feri pokračuje: Přihlásily se další dívky a odhalily novinářům své příběhy

Bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri nedávno čelil skandálu ohledně svého nevhodného chování k ženám. V důsledku této kauzy politik rezignoval na mandát... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

První svědectví se objevila koncem května, což vyvolalo silnou reakci společnosti. Feri se vzdal mandátu poslance, výpověďmi se začala zabývat policie, ke kauze se vyjádřilo množství poslanců, což vyvolalo veřejnou debatu. Dalším důsledkem debat a reakcí bylo objevení dalších žen, které díky tomu překonaly své obavy a rozhodly se odhalit své příběhy redaktorům. Autoři textu uvádějí, že se potkali se všemi ženami, dalšími svědky a také měli k dispozici kromě jiného textové zprávy, které si vyměňovaly poškozené s Ferim. Všechny ženy se shodují na tom, že byly oběťmi sexuálního nátlaku ze strany exposlance, přičemž některé z nich byly k tomu okamžiku nezletilé. Například jedna z poškozených Monika tvrdí, že ji Feri kontaktoval na sociální síti, pozval ji na schůzku do Prahy a nabídl, aby u něj přenocovala. Domluvená schůzka se konala v pražské vinárně. Následovalo pozvání do bytu. „Řekla jsem, že na chvíli klidně půjdu, ale že se rozhodnu, co dál, teprve až budu v bytě. Říkala jsem, že mám domluvené spaní u kamarádky a že u něj opravdu spát nechci,“ uvádí Monika. Když dorazili do Feriho bytu, zamířili přímo do jeho pokoje. „Chvíli jsme si povídali, potom mě Dominik zkusil obejmout a dát mi pusu. Já od něj odešla a řekla, že nic takového nechci. Že nechci, aby to šlo takhle. On začal být naštvaný. Říkal, že se chovám úplně tak, jak očekával – jako puberťačka, že mohl dnes na bytě být s kýmkoliv, s kým by chtěl. Se staršími ženami, že se o něj zajímají ženy, kterým je 25, ale že on si vybral mě a já bych mu měla být vděčná. Začal mnou psychicky manipulovat. Trvalo to asi hodinu, kdy do mě ryl,“ uvedla dále dívka. Podle jejího svědectví dívka několikrát zmínila, že chce odejít domů. Poslední, co si pamatuje, že ji Dominik nabídl něco k pití. Od momentu, kdy se napila, jsou její vzpomínky jako v mlze. Dívka nevylučuje, že jí Dominik mohl do pití něco zamíchat.Podobnou zkušenost s Ferim má také Barbora. Podle její výpovědi ji Feri u sebe v bytě osahával. Měly prý dojem, že ji Feri chce donutit k intimnímu kontaktu. Vrcholem bylo, když ji chytil pod krkem. „V tom, jak mě chytnul, bylo naštvání, že mu nejsem po vůli, pod krkem mě držel pár sekund,“ přiznala se Barbora. Když ji na její žádost pustil, sbalila si všechny své věci a v pyžamu utekla z bytu. Další žena Julie měla nepříjemný zážitek s Ferim na narozeninové oslavě jejich společného přítele. Podle jejího svědectví čím víc Dominika odmítala, tím víc se mu to líbilo a tím víc naléhal. Nakonec se ve vhodném okamžiku povedlo Julii z podniku utéct. Dodala, že se jí na místě nikdo nezastal a Dominika nikdo nezastavil. Podobných svědectví je však ještě několik. Zmíněný článek na svém facebookovém účtu sdílel také premiér Andrej Babiš, kde připsal: „Bez komentáře.“ Následně to však schytal od svých sledujících. „Po vaší vládě má traumatizující zážitek 10 milionů lidí,“ připojuje se ke kritice další. Kauza FeriNyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri v posledních týdnech čelí nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.V úterý 25. května pak politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.

