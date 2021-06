https://cz.sputniknews.com/20210611/kde-jsou-prukazy-s-neomezenou-platnosti-imunity-predseda-sns-danko-si-posvitil-na-ockovani-14802860.html

„Kde jsou průkazy s neomezenou platností imunity?“ Předseda SNS Danko si posvítil na očkování

Slovenská politická strana SNS požaduje neomezenou platnost certifikátu pro lidi, kteří se vyléčili z nemoci covid-19. V současné době platí pouze po dobu 180... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

„Slovenská národní strana požaduje neomezený certifikát pro lidi, kteří překonali covid-19 a mají imunitu. Covidpasy jsou z lékařského hlediska nesmysl a je to nátlak na lidi, aby se dali očkovat,“ stojí na stránkách SNS.Podle názoru politické strany, který publikovala ve zprávě na svých internetových stránkách, není etické, aby byli lidi po uplynutí 180 dní od překonání nemoci byli nuceni okolnostmi dávat se očkovat.„Je to určitý způsob manipulace, aby ti, co už imunitu mají, se dali očkovat a měli by z toho mít následně určité výhody…,“ uvedla strana s tím, aby se očkovat dali pouze ti, kdo si to skutečně přejí.„Slovenská národní strana se ptá, proč se lidé nedali do stejné roviny, kteří již onemocněli covidem-19 a vytvořili se jim protilátky spolu s těmi, co už byli očkováni. Doklad o překonání covidu-19 platí jen 180 dní. Očkování platí neomezeně,“ konstatovala SNS.Slova DankaK tématu se na svých sociálních sítích vyjádřil i předseda SNS Andrej Danko. „Všichni hovoří o očkovacích průkazech. Prý bez nich nebudeme moci svobodně cestovat. Kde ale jsou průkazy s neomezenou platností pro ty, co získali imunitu překonáním covidu-19?“ tázal se Danko na svých sociálních sítích.Očkování cizincůČesko otevřelo možnost očkování cizinců proti novému koronaviru. Ode dneška je možné se očkování zaregistrovat. Jde o lidi, kteří nemají veřejné pojištění na území ČR nebo Evropské unie a dlouhodobě v ČR nepobývají, pro cizince bude zajištěn i personál mluvící cizím jazykem.Lidé bez zdravotního pojištění dostanou vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech. Samotná vakcína a její aplikace je bude stát maximálně 850 korun. Každý kraj pro tyto účely určí minimálně jedno očkovací centrum, v Praze jich bude dokonce šest, včetně velkokapacitního centra O2 Universum. Jak uvádí ČTK, většina míst v regionech je připravena otevřít termíny pro očkování ihned, v Praze je centra vypíšou v druhé polovině června.

