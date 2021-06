https://cz.sputniknews.com/20210611/kubanska-centralni-banka-rusi-depozity-v-americkych-dolarech-14806287.html

Kubánská centrální banka ruší depozity v amerických dolarech

Kubánská centrální banka a další finanční instituce nebudou akceptovat depozity v amerických dolarech. Dojde k tomu od 21. července. Iniciátorem této akce se... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

„S ohledem na zavedenou americkou ekonomickou blokádu vůči kubánské centrální bance na zahraniční vklady v amerických dolarech shromážděných v zemi bylo učiněno rozhodnutí dočasně zastavit přijímání bankovek v této měně ze strany kubánské centrální banky a finančního systému,“ uvedla kubánská centrální banka ve čtvrtek, kterou citoval portál Mesa Redonda.Podle vyjádření, toto opatření nebude mít žádný vliv na operace zahrnující transfer či depozity hotovosti v ostatních valutách, které jsou směnitelné na Kubě. Centrální banka Kuby vysvětlila, že rozhodnutí je protektivním opatřením pro kubánský bankovní a finanční systém díky omezením, která byla na ekonomiky uvržena ekonomickou, komerční a finanční blokádou ze strany USA.Banka uvedla, že trvání tohoto opatření bude záviset na tom, jak dlouho budou USA mít zavedené sankce proti Kubě.Podle oficiálního ceníku stojí 1 americký dolar 24 kubánských pesos, banka ovšem veřejně sdělila, že výměny valuty za tento kurz neprovádí, takže Kubánci získávají americké dolary na černém trhu v poměru 60 pesos za 1 dolar. Kurz v tomto týdnu rychle vyrostl, obzvláště poté, co banka limitovala výměny na maximálně 300 dolarů na letišti.Vztahy mezi Kubou a USA jsou vyostřené po dobu více než 60 let. K vyostření došlo poté, co Fidel Castro svrhl vládu podporovanou USA. Za vlády bývalého prezidenta Baracka Obamy USA udělaly kroky k obnovení vzájemných vztahů, rovněž byl podniknut pokus o zvýšení turistického ruchu mezi oběma zeměmi. K zastavení tohoto procesu došlo za vlády prezidenta Donalda Trumpa.Změny na KuběUprostřed měsíce dubna bylo informováno, že první tajemník Centrálního výboru Komunistické strany Kuby generál Raúl Castro odešel z čela strany. „Armádní generál prohlásil, že s uspokojením předává řízení strany skupině připravených lídrů, kteří jsou prověřeni desetiletými zkušenostmi…, přívržencům etiky revoluce, identifikující se s historií a kulturou národa,“ citovaly slova Raúla Castra oficiální noviny kubánské strany Granma.Raúl Castro nastoupil na svůj post v roce 2006, ten mu na základě stavu svého zdraví delegoval jeho bratr Fidel. V roce 2018 Raúl odstoupil z funkce předsedy rady ministrů a prezidenta státní rady, kde ho nahradil současný úřadující prezident země Miguel Díaz-Canel.Mladší bratr Fidela Castra Raúl byl po dobu 50 let ministrem obrany země a nahrazoval Fidela na postu předsedy vládnoucí strany a státu.

