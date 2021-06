https://cz.sputniknews.com/20210611/kulhanek-cestovani-cechu-do-bulharska-by-melo-byt-mozne-uz-po-prvni-davce-ockovani-14803499.html

Kulhánek: Cestování Čechů do Bulharska by mělo být možné už po první dávce očkování

Kulhánek: Cestování Čechů do Bulharska by mělo být možné už po první dávce očkování

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek přinesl ve svém příspěvku na sociální síti dobrou zprávu pro všechny cestovatele. Bulharsko a Slovensko se o něco více... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T13:56+0200

2021-06-11T13:56+0200

2021-06-11T13:56+0200

česko

jakub kulhánek

koronavirus

očkování

cestování

bulharsko

česká republika

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

Kulhánek na sociální síti informoval, že Češi by do Bulharska mohli bez problémů odcestovat již po první dávce očkování. Obdobně je na tom Slovensko, které také povoluje cesty po první dávce, a to od pondělka.Europoslanci schválili covidové pasyEvropský parlament dnes většinou hlasů podpořil zavedení digitálních covidových certifikátů, takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování po Evropské unii.Balíček obsahuje několik dokumentů, z nichž každý získal nadpoloviční většinu hlasů poslanců. Rozhodnutí nyní musí projít technickým registračním postupem a vstoupí v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU.Spuštění systému se plánuje od 1. července, ale již funguje v testovacím režimu - více než milion Evropanů již získalo covidové pasy.Dokument obsahuje tři varianty údajů: informace o očkování proti covidu-19, o negativním PCR testu nebo o prodělané nemoci a přítomnosti imunity. Lze jej použít s mobilním telefonem a QR kódem.Podle EU by certifikáty měly na jedné straně eliminovat diskriminaci a na druhé straně urychlit návrat k volnému pohybu mezi zeměmi unie.Rovněž se očekává, že ti, kteří byli očkováni a obdrželi osvědčení, budou osvobozeni od povinnosti provádět testy a dodržovat karanténu během cestování po Evropské unii. Jde o vakcíny centrálně schválené v EU, ale unijní státy budou mít právo na to, aby samy přiznaly i další vakcíny.Evropská osvědčení mohou mít k dispozici také občané jiných zemí, kteří přijíždí do EU, pokud dostali odpovídající očkování. Tento mechanismus se v současné době vyvíjí.Certifikáty mají být dočasné, dokud Světová zdravotnická organizace nezruší mezinárodní pohotovost. Očekává se, že budou zavedeny po dobu jednoho roku.

https://cz.sputniknews.com/20210605/prymula-doporucil-jak-vybirat-lokalitu-pro-dovolenou-14744046.html

bulharsko

česká republika

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jakub kulhánek, koronavirus, očkování, cestování, bulharsko, česká republika, slovensko