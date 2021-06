https://cz.sputniknews.com/20210611/media-merkelova-planuje-v-cervenci-nebo-srpnu-navstivit-usa-kvuli-plynovodu-nord-stream-2-14801622.html

Bílý dům potvrdil, že Biden 15. července přivítá Merkelovou

Americký prezident Joe Biden přivítá 15. července v Bílém domě německou kancléřku Angelu Merkelovou, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki. 11.06.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident Biden hodlá 15. července 2021 v Bílém domě přijmout německou kancléřku Angelu Merkelovou," uvedl Bílý dům v prohlášení na svých webových stránkách. Během jednání budou lídři diskutovat o pandemii, hrozbách změny klimatu a podpoře hospodářské prosperity a mezinárodní bezpečnosti „založené na společných demokratických cílech“.Dříve Handelsblatt informoval, že jednání vedoucích představitelů se bude týkat široké škály témat, ale plynovod Nord Stream 2 bude tím hlavním. Schůzka se stala možnou díky práci kancléřčiných poradců, kteří nedávno navštívili Washington. Jednání delegací nedokázaly „vyřešit konflikt, ale obě strany je považovaly za konstruktivní“.Podle vydání USA viděly ochotu německé vlády naslouchat jejich argumentům. Noviny se dozvěděly, že německá strana předložila řadu návrhů, jak konflikt urovnat, nyní budou propracovány a položí základy pro setkání Merkelové a Joea Bidena.Návštěva Merkelové ve Washingtonu, pokud proběhne, bude první od nástupu amerického prezidenta do úřadu.Lídři se mají tento týden sejít na summitu G7, kde budou strany diskutovat o rozdílech ohledně plynovodu Nord Stream 2. Summit skupiny G7 se bude konat v Cornwallu na jihu Anglie od 11. do 13. června. Setkání bude prvním offline summitem skupiny G7 po téměř dvou letech.Zahájení plnění první větveNedávno ruský prezident Vladimir Putin na plenárním zasedání Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra informoval o dokončení pokládky potrubí první větve plynovodu Nord Stream 2, nyní se již přechází k dalšímu kroku. Putin tehdy uvedl, že dodávky plynu první částí plynovodu Nord Stream 2 by mohly začít asi za deset dní, tedy zhruba v polovině června.Včera společnost Nord Stream 2 AG oznámila, že zahajuje práce na uvedení do provozu, aby naplnila první řetězec plynovodu Nord Stream 2 plynem.Pokud jde o druhou větev plynovodu, šéf rakouské společnosti OMV Rainer Zele oznámil, že v tomto případě zbývá dokončit ještě „něco málo přes 50 km“.Plynovod Nord Stream 2Projekt předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se ale aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí.USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku.Moskva opakovaně vyzvala k zastavení politizace situace a připomněla, že plynovod je prospěšný nejen Rusku, ale i Evropské unii. Berlín vždy obhajoval dokončení a odmítal jednostranné extrateritoriální sankce Washingtonu.Ruský prezident také několikrát poznamenal, že Nord Stream 2 je ekonomický projekt, teze o obcházení jiných tranzitních zemí není pravdivá, podle něj je trasa plynovodu z Ruska do Německa kratší a levnější.

