Ministr zahraničí USA Blinken žádá od Pekingu transparentnost ve věci původu koronaviru

„Ohledně covidu-19, ministr zdůraznil důležitost spolupráce a transparentnosti ve věci původu viru, včetně potřeby WHO fáze 2 expertní mise vedené v Číně,“ uvedl Price ohledně telefonního rozhovoru mezi diplomaty.Tchaj-wanBlinken také vyjádřil starost Spojených států Amerických o Tchaj-wan a situaci v Hongkongu, uvedlo americké ministerstvo. „Ministr vyjádřil starost USA o úpadek demokratických norem v Hongkongu a pokračující genocidu a trestné činy proti lidskosti vůči muslimským Ujgurům a členům dalších etnických a religiózních minorit v Sin-ťiangu. Také vyzval Peking, aby přestal tlačit na Tchaj-wan a vyřešil palčivé problémy v míru,“ stojí ve zprávě amerického ministerstva zahraničí.Čína nařčení západních států z poškozování práv Ujgurů opakovaně odmítala. Ohledně Tchaj-wanu pevninská Čína opakovaně varovala před pokusy o zvyšování nezávislosti ostrova, přičemž nevyloučila možnost použít sílu pro navrácení kontroly nad tímto územím.Bojkot olympiádyČeský Senát chce bojovat proti porušování lidských práv v Číně, a to tak, že vyzval české politické představitele, aby se neúčastnili zimní olympiády v této asijské zemi. Má se konat již v příštím roce. Včera se na tom usnesla horní komora, a to na podnět svých výborů zahraničního a pro lidská práva. Neúčast českých politických činitelů by měla dle horní komory znamenat nesouhlas s postupem čínského režimu vůči Tibeťanům a Ujgurům, ale také k Tchaj-wanu a Hongkongu. Senátoři ve svém usnesení odkazují na zkušenosti z letní olympiády v Pekingu, která proběhla v roce 2008. Tehdy totiž čínský režim v rozporu se závazkem uspořádat hry jako svobodné a otevřené, omezil volný pohyb sportovců i novinářů. To bylo podle Senátu jasným důkazem toho, že Čína „zneužila“ pekingské olympijské hry „k dalšímu potlačení lidských práv a svobod, což se projevilo také v masívních represích vůči menšinám“.„Na území ČLR dochází k masívnímu porušování lidských práv a svobod, genocidě a zločinům proti lidskosti, etnické diskriminaci, potlačování kulturní, náboženské a politické identity,“ míní Senát.

