https://cz.sputniknews.com/20210611/na-slovensku-se-usadil-nebezpecny-druh-komaru--14802540.html

Na Slovensku se usadil nebezpečný druh komárů

Na Slovensku se usadil nebezpečný druh komárů

Monitoring invazních druhů komárů na Slovensku prokázal nový druh. V zemi se zabydlel asijský komár Aedes japonicus. Výskyt tohoto druhu komárů je spojen s... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T13:03+0200

2021-06-11T13:03+0200

2021-06-11T13:03+0200

slovensko

přenos

komár

nemoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/576/71/5767154_0:164:3001:1852_1920x0_80_0_0_8517d2b6919cacecfcba1e68ba22b7b8.jpg

Na Slovensku však hrozí přenos zejména těch nemocí, které již kolují územím, například západonilský virus, který byl zaevidován převážně v jižních částech Slovenska. Informační agenturu TASR o tom informovala PR manažerka Biomedicínského centra Slovenské akademie věd Zuzana Vetrecin Čeplíková.Dodala, že co se týče konkrétně tohoto druhu, jsou monitorována také místa, na kterých by se mu mohlo zalíbit a hrozí proto stabilní usazení. Monitoring oblastí je veden s ohledem na to, kde tento druh komárů klade vajíčka.„V nativním prostředí na kladení vajíček vyhledávají tito komáři převážně dutiny stromů, proto není překvapivé, že v nových oblastech vyhledávají velmi podobné dutiny různého typu. Jejich vajíčka jsou například importována v pneumatikách, ve kterých stojí voda,“ upřesnila Čabanová. Na nových územích můžou vajíčka naklást do jakýchkoliv nádob s vodou nebo kontejnerů. Právě kvůli tomu bývají tito komáři označováni za kontejnerový druh. Výsledky monitoringu potvrdily, že na Slovensku již existuje ustálená populace původně asijského komára. Tento druh byl nalezen v Bratislavě, Košicích, Prešově a také ve Zvoleně. Odbornice dala několik rad, jak zamezit šíření tohoto druhu. Podle ní je důležité se starat o všechny nádoby s vodou a alespoň jedenkrát týdně měnit vodu. Dalším řešením je jejich přikrytí, aby bylo samičce znemožněno naklást vajíčka.

https://cz.sputniknews.com/20210609/americti-vedci-uvedli-casne-priznaky-alzheimerovy-choroby-14779799.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

přenos, komár, nemoc