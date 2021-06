https://cz.sputniknews.com/20210611/naka-zadrzela-dva-advokaty-obvineni-nejde-obhajcum-do-hlavy-14804132.html

NAKA zadržela dva advokáty. Obvinění nejde obhájcům do hlavy

NAKA zadržela dva advokáty. Obvinění nejde obhájcům do hlavy

Národní kriminální agentura (NAKA) zadržela dva advokáty Alexandra Fila a Martina Ribára. Od včerejška 10. června 2021 čelí obvinění ze založení, zosnování... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T16:17+0200

2021-06-11T16:17+0200

2021-06-11T16:17+0200

slovensko

naka

zásah

obvinění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1160/16/11601645_0:4:1600:904_1920x0_80_0_0_aabdeab510846187e26241db6a411d3a.jpg

Případ dozoruje Úřad speciální prokuratury. Obhájci podali vůči vznesení obvinění stížnosti. Z pohledu obhájce nejde o skutečný důvod na vazební stíhání. „Nakolik se ty důvody určitým způsobem překrývají s těmi, o kterých již rozhodoval ústavní soud. Nevím, jak to vyhodnotí vyšetřovatel a pochopil jsem to z náznaků, že podnět na vazbu dají. Takže uvidíme, jak to vyhodnotí vyšetřovatel a jak rozhodne soud,“ dodal Marhavý. „U advokáta Alexandra Fila jde o stejné usnesení jako u Martina Ribára. Co se týče mého klienta, tak ten je stíhán za zločin založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny. Druhý skutek je jako návodce na zločin křivé výpovědi a křivé přísahy,“ uvedl zase obhájce Alexandra Fila Peter Erdős.Obhájce nerozumí, na základě čeho byl zadržen jeho klient, protože se jedná o skutek z roku 2007. „Když mluvíme o tom, že po čtrnácti letech něco vyšetřujeme, tak jaký je tady důvod zadržení? Mohl by pokračovat v trestné činnosti, případně by mohl ovlivňovat svědky? Když svědci, kteří mají svědčit k této události, byli vyslechnutí,“ vysvětlil obhájce. K případu se vyjádřila také mluvčí Slovenské advokátské komory Alexandra Donevová. „Vzhledem k opětovnému zadržení advokáta M. R. po zásadním rozhodnutí ÚS SR a i s přihlédnutím na aktuální situaci v bezpečnostních složkách, budeme věc pečlivě sledovat,“ uvedla.Obvinění Obvinění se mělo týkat incidentu, který se odehrál v nočním klubu Casey klub v Bratislavě. Ten patřil skupině takzvaných takáčovců. Martin Ribár byl donedávna ve vazbě. Zadržen byl v roce 2019 v rámci akce Apač zaměřené na zmíněnou skupinu. Alexandr Filo měl však blízko k jejich antagonické bratislavské skupině piťovci. Byl zástupcem obviněný v procesu s piťovci a také během procesu vraždy studenta Daniel Tupého.Podle policie měl Ribár pod hrozbou násilí nutit svého klienta, aby se držel původní výpovědi a zachoval mlčenlivost vůči ostatním členům skupiny. Ribár tato obvinění popírá a tvrdí, že je stíhán za výkon svého advokátského povolání. Ústavní soud Slovenské republiky nařídil Nejvyššímu soudu SR, aby byl Martin Ribár okamžitě propuštěn z vazby. Rozhodnutí bylo zdůvodněno porušením jeho základního práva na osobní svobodu a práva na svobodu a bezpečnost.

https://cz.sputniknews.com/20210608/jen-teto-vakcine-verim-lide-se-na-slovensku-zacali-ockovat-sputnikem-v-14769911.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

naka, zásah, obvinění