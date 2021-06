https://cz.sputniknews.com/20210611/o-vikendu-bude-prset-meteorologove-slibuji-i-bourky-a-ochlazeni-14800623.html

O víkendu bude pršet. Meteorologové slibují i bouřky a ochlazení

Na pátek a sobotu meteorologové slibují deště a vysoké teploty, které však doprovodí ojedinělé bouřky. V neděli se sice vyjasní, ale teploty klesnou pod 20... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Český hydrometeorologický ústav na pátek předpovídá oblačno, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku skoro jasno, ráno se mohou objevovat mlhy. Přeháňky začnou přicházet od severu, odpoledne lze očekávat i bouřky. Dnešní teploty se budou pohybovat v rozmezí 23 až 27 stupňů.Na noc na sobotu meteorologové slibují oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, mlhy se očekávají i v sobotu ráno. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů.Sobota bude také ve znamení oblačnosti až přeháněk, odpoledne se od severozápadu zatáhne, kromě přeháněk se mohou objevit i bouřky, zejména na východě. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty budou stejně jako v pátek mezi 23 a 27 stupni.Na neděli se předpovídá vyjasnění, počet srážek klesne na minimum. Přijde však také ochlazení, teploty klesnou na 19 až 17 stupňů Celsia.Předpověď počasí na prázdninyA jaké nás čeká léto?Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a lidé chtějí vědět, na jaké počasí se mají připravit, neboť to bylo v poslední době v České republice jako na houpačce neboli aprílové, a proto si milovníci léta nejsou jistí, jak to letos dopadne. Meteoroložka Dagmar Honsová prozradila dlouhodobější předpověď.Uvedla, že „podle výhledů sezónních modelů to vypadá, že by odchylka od dlouhodobého teplotního normálu měla být patrná zejména u července”. Podle sezónní předpovědi National Centers for Environmental Prediction (NCEP) by mělo být v průměru o 0,5 až 1 °C tepleji než normálně.Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se měly teploty na konci června a začátkem července pohybovat kolem 20 °C. Pokud si lidé plánují dovolenou, měli by si ji vzít až v srpnu, protože v tomto období bude počasí nejlepší. „Srpen by měl přinést mírnou kladnou teplotní odchylku od normálu. Naopak nejvíce proměnlivé a na srážky bohaté počasí přináší hned první červencová dekáda,“ doplnila Honsová.

