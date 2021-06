https://cz.sputniknews.com/20210611/obrovsky-krater-v-mexiku-zacina-likvidovat-nedaleke-domy-uvizli-v-nem-i-dva-psi-14805187.html

Obrovský kráter v Mexiku začíná likvidovat nedaleké domy, uvízli v něm i dva psi

Koncem května se objevily zprávy, že na jihu Mexika u města Puebla se objevila obrovská hluboká díra o průměru asi 100 metrů. V následujících týdnech však... 11.06.2021

2021-06-11T22:44+0200

Tento obrovský kráter nedávno přiměl donucovací orgány k tomu, že začaly zajišťovat bezpečnostní bariéru. Díra se totiž značně rozšířila a začala likvidovat nedaleký dům.Nejnovější údaje uvádějí, že velikost kráteru na některých místech přesáhla 120 metrů co do průměru a zhruba 45 metrů do hloubky. Úředníci však varovali, že v současné době je obtížné určit přesnou hloubku, protože kráter je naplněn vodou. Od svého vzniku uvízli v kráteru dva psi a také začal ničit obvodové zdivo nedalekého domu.Navzdory prosbám veřejnosti úřady uvedly, že nejsou schopny psy jménem Spay a Spike zachránit, a to v důsledku pokračujícího zhoršování stavu půdy podél okrajů kráteru. Vládní úředníci však poznamenali, že se jim povedlo bezpečně dodat jídlo oběma psům. Podle Mexico News Daily psi spadli do káteru v pondělí kolem 19:00 místního času poté, co si osmiměsíční pitbul Spay začal hrát s místním toulavým psem a překročil onu bezpečnostní bariéru.Vojáci nasazení mexickou vládou zajišťují, aby se místní obyvatelé a kolemjdoucí, kteří se chodí na kráter dívat, drželi asi 600 metrů od okraje díry.Přestože úřady ještě musí určit příčinu vzniku kráteru, veřejné spekulace hovoří o nadměrném odčerpávání podzemních vod blízkými továrnami, geologických závadách obsahu půdy a možné podzemní řece, která byla dříve nezjištěna.Oficiální rozhodnutí se očekává někdy v příštích několika dnech. Guvernér Puebla Miguel Barbosa médiím řekl, že pokud incident způsobilo odčerpávání vody, rozhodl by o zrušení dalšího povolení.Pád velkého meteorituOtavené částice mimozemské látky, které vědci objevili ve východní Antarktidě, svědčí o tom, že před přibližně 430 tisíci let tu došlo k pádu velkého meteoritu nebo asteroidu, který po sobě nezanechal kráter, poněvadž se přeměnil v proud roztavené látky ještě před pádem na Zemi.Síla nárazu byla ale větší než při pádu Tunguzského meteoritu, míní vědci. Výsledky jejich průzkumu byly uveřejněny v magazínu Science Advances.Mezinárodní tým geologů a planetologů pod vedením doktora Matthiase Van Ginnekena ze Školy fyzikálních věd Kentské univerzity ve Velké Británii objevil v okolí hor Sor Rondane (pohoří královny Maud) důkazy toho, že před 430 tisíci lety tu došlo k velké události, pádu asteroidu nebo velkého meteoritu o velikosti 100-150 metrů.Vědci objevili malinkaté částice, sféruly (kuličky) kondenzátu o velikosti 100-300 mikrometrů, které se vytvořily, když meteorit, který na Zemi nedoletěl, explodoval nedaleko povrchu a vypustil proud roztaveného a vypařeného materiálu. Odborníci zařazují podobné události do přechodného typu, který zaujímá prostřední místo mezi explozemi mimozemských těles v atmosféře a impaktními událostmi, v jejichž důsledku vznikají krátery po meteoritech.Nehledě na to, že podle odhadu vědců dochází k velkým explozím v atmosféře mnohem častěji než k útokům meteoritů tvořících krátery, a na to, že některé z podobných událostí byly dost silné, je velmi obtížné je zaregistrovat v geologické kronice, protože vše, co z nich zbude, jsou malinké otavené částice mimozemské látky. S pomocí matematického modelování se vědcům podařilo dokázat, že šlo o mnohem větší událost než pád Tunguzského meteoritu v roce 1908 nebo Čeljabinského v roce 2013. Vědci proto vyzvali k tomu, aby na základě jejich dat byl podniknut rozbor podobných geologických událostí, abychom si mohli lépe představit jejich frekvenci a potenciální hrozbu.

