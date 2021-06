https://cz.sputniknews.com/20210611/pirati-se-opreli-do-babise-za-jeho-vyjadreni-k-rezoluci-ep-14806762.html

Piráti se opřeli do Babiše za jeho vyjádření k rezoluci EP

Piráti se opřeli do Babiše za jeho vyjádření k rezoluci EP

Nedávno europoslanci absolutní většinou odsoudili střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Sám Andrej Babiš však i nadále svůj střet zájmů popírá a tvrdí, že... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Babiš dnes na svém účtu na sociální síti opět kritizoval rezoluci Evropského parlamentu, kterou nazval účelovou. Evropský parlament podle něj chce diktovat občanům, kdo má být premiérem.Dále uvádí, že jde o další způsob, jak pomoci Pirátům a opozici.Premiérovi však na Twitteru operativně odpověděli Piráti.Tvrzení, že jde o další pokus, jak ovlivnit volby a pomoci Pirátům a opozici, hnutí nedává žádný smysl.Následně premiér na svém účtu na sociální síti uvedl, že rezoluce Evropského parlamentu není pouze o něm, ale také o České republice. „Pokud to někdo neví nebo tápe, rezoluce Evropského parlamentu nebyla jen o Babišovi, byla také o České republice,“ napsal Babiš.Podle něj státní správa v Česku funguje dobře a vše je v souladu s legislativou EU.„Kdokoliv tvrdí opak, poškozuje dobré jméno naší země,“ dodává na závěr Babiš.Usnesení EPVe středu večer europoslanci jasnou většinou odsoudili střet zájmů Andreje Babiše. Pro usnesení v plénu hlasovalo 505 europoslanců. Proti bylo 30 a 155 se zdrželo.Text reaguje na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, která Babiše obvinila ze střetu zájmů, neboť nadále ovládá holding Agrofert. Premiér Andrej Babiš europoslance obvinil z toho, že se snaží před volbami podpořit českou opozici.Na rezoluci reagoval i koncern Agrofert, který Babiš dříve svěřil do svěřenských fondů. Podle mluvčího Karla Hanzelky usnesení Evropského parlamentu je bezprecedentní zásah do českého podnikatelského prostředí a ohrožuje pracovní místa.Usnesení Evropského parlamentu, pro které hlasovala i většina českých europoslanců kromě členů ANO, vyzvalo české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by podle rezoluce mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, neboť současná pravidla podle europoslanců neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k „vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur“.Europoslanci dále v textu vyzývají Babiše, aby střet zájmů vyřešil tím, že buď rezignuje, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.

