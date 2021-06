https://cz.sputniknews.com/20210611/polsko-kritizuje-usa-ze-pred-schuzkou-s-putinem-nemaji-cas-na-vychodni-spojence--14802673.html

Polsko kritizuje USA, že před schůzkou s Putinem nemají čas na východní spojence

Varšava je rozhořčena, že se americký prezident Joe Biden před summitem s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká s polským prezidentem Andrzejem Dudou, řekl... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Ministr Rau s odkazem na nadcházející summit NATO, který proběhne 14. června, uvedl, že „americká delegace přijíždějící do Evropy s prezidentem Bidenem v čele je bohužel tak nadšená ze setkání s Vladimirem Putinem, že si nenašla čas na uspořádání schůzek se spojenci z východního křídla".Řekl také, že Polsko jako hostitel summitu NATO ve Varšavě v roce 2016 zajistilo, aby Ukrajina byla na summitu zvláštním hostem. „Tentokrát ukrajinský prezident pozvánku neobdržel. Před několika dny pozval prezident Biden prezidenta Zelenského do Washingtonu ve snaze zachránit situaci. To se však stane po setkání s Putinem," řekl Rau.Varšava neočekává radikální změny po setkání ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a Joea Bidena, dodal také polský ministr zahraničí Sbigniew Rau.„Putin není Gorbačov, navíc Biden není Reagan," řekl Rau s odkazem na setkání hlav SSSR a Spojených států Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana v Ženevě před 36 lety.„Amerika nezruší ani nezmírní sankce uvalené na Rusko a Putin nezmění své agresivní chování,“ dodal.Summit Putina a BidenaSchůzka prezidentů USA a Ruska proběhne 16. června v Ženevě. Očekává se, že lídři projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty.Washington stále zvyšuje sankční nátlak na Moskvu s použitím „situace s lidskými právy“ jako záminky pro zavedení sankcí. USA se zase dostaly na ruský seznam „nikoliv přátelských“ států. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že se vztahy mezi oběma státy dostaly do slepé uličky a že hlavní je najít východisko.

