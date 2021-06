https://cz.sputniknews.com/20210611/polsky-ministr-spravedlnosti-oznacil-evropskou-unii-za-antidemokratickou-14803060.html

Polský ministr spravedlnosti označil Evropskou unii za antidemokratickou

Polský ministr spravedlnosti označil Evropskou unii za antidemokratickou

Generální prokurátor a ministr spravedlnosti Polska Zbigniew Ziobro označil Evropskou unii za antidemokratickou. Tento výrok padl v souvislosti s výhradami... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T15:34+0200

svět

evropská unie (eu)

reforma

mateusz morawiecki

polsko

Ve vysílání televize Polsat se ministr Ziobro účastnil diskuze ohledně posledního rozhodnutí Evropské komise, která si myslí, že polský premiér Mateusz Morawiecki by měl stáhnout z Ústavního soudu Polska svoji žádost potvrdit svrchovanost ústavy republiky nad zákony Evropské unie. Dodal, že „Evropská unie je antidemokratická“ a nedodržuje principy právního státu. Soudní reformaPřipomeňme, že polské orgány dříve provedly reformu soudnictví, kvůli které zemi hrozí disciplinární opatření Evropské unie. Zákon o Nejvyšším soudu, který vstoupil v platnost v červenci 2017, udělil výkonným orgánům právo prodloužit mandát soudců po dosažení věku odchodu do důchodu, který byl snížen na 65 let.Evropská komise se domnívá, že Polsko při provádění soudní reformy nesplnilo své povinnosti, co se týče poskytnutí účinných prostředků právní ochrany u nezávislého a nestranného soudu. V EU se domnívají, že nový disciplinární režim pro soudce v Polsku podkopává nezávislost polských soudců tím, že jim neposkytuje nezbytné záruky ochrany před politickou kontrolou, jak požaduje soud EU.

polsko

