Ředitel BIS Kodelka se stal fiktivním „brigádním generálem“. Zemanovi navzdory

Ředitel BIS Kodelka se stal fiktivním „brigádním generálem“. Zemanovi navzdory

Michal Koudelka, ředitel BIS, který je v hodnosti plukovníka a prezident Miloš Zeman ho po dobu několika let soustavně odmítá jmenovat do generálské hodnosti... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Kuba „udělil“ fiktivní hodnost „brigádního generála“ Koudelkovi při jeho návštěvě na krajském úřadě Jihočeského kraje. „Pozval jsem ředitele BIS Michala Koudelku na jih Čech. Přednášel tu studentům našich gymnázií. Při té příležitosti jsem ho jako hejtman povýšil do hodnosti brigádního generála pro území celého Jihočeského kraje. V každé normální zemi by jim totiž už dávno byl. Konec hlášení,“ napsal Kuba na svých sociálních sítích.Ředitel BIS v Českých Budějovicích přednášel studentům z několika gymnázií na jihočeském krajském úřadě. Prezident Miloš Zeman odmítl Koudelku jmenovat do hodnosti generála už šestkrát. A to nehledě na to, že generálská hodnost odpovídá jeho pracovnímu zařazení – ředitel civilní kontrarozvědky. Zeman činnost Bezpečnostní informační služby pod vedením Koudelky dlouhodobě kritizuje.Jmenování generálůPrezident Miloš Zeman dne 8. května na Hradě jmenoval nové generály. Vládou byli navrženi vojáci, policisté i zástupci tajných služeb nebo hasičů. Mezi návrhy, které poslala vláda, byla například i rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová. Jejím jmenováním do generálské hodnosti armáda získala druhou generálku. Kabinet prezidentovi znovu navrhl, jako již pětkrát v předchozích letech, aby do generálské hodnosti jmenoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Prezident nové generály každoročně jmenuje u příležitosti oslav konce 2. světové války a vzniku Československa. Loni se ale kvůli pandemii povyšování 8. května neuskutečnilo, k příležitosti došlo až 28. října. Slavnostní ceremoniál se ale nekonal. Prezident jim tak dekrety o jmenování předal až 8. května letošního roku.

