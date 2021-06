https://cz.sputniknews.com/20210611/ruske-urady-odhalily-pripady-cenzury-ruskych-medii-na-twitteru-a-googlu-je-mezi-nimi-i-sputnik-14804313.html

Ruské úřady odhalily případy cenzury ruských médií na Twitteru a Googlu, je mezi nimi i Sputnik

Ruské úřady odhalily případy cenzury ruských médií na Twitteru a Googlu, je mezi nimi i Sputnik

Federální služba pro dohled v oblasti komunikací, infomačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků RF (Roskomnadzor) odhalila 11 případů cenzury...

Twitter také podle webových stránek Roskomnadzoru nesmazal téměř 500 zakázaných příspěvků.Regulátor také zkontroloval Facebook/Instagram a Google/YouTube. V prvním případě nebylo za posledních šest let odstraněno 3,7 tisíce zakázaných materiálů (průměrná doba dodržování předpisů byla 105 dní), ve druhém více než 5,2 tisíce (82 dní). Bylo odhaleno 26 a 29 případů cenzury.Podle úřadu byla uvalena omezení na dokumenty Beslan. Film Alexandra Rogatkina, RŽEV. 500 dní v plamenech, Krym. Cesta do vlasti, rozhovor s ruským virologem Dmitrijem Lvovem o covidu-19, videa s ruskou státní hymnou a tak dále.Celková výše pokut za nesmazání zakázaných informací pro Twitter činí asi 27,9 milionu rublů (8 113 224 Kč). Proti Facebooku bylo vypracováno a přezkoumáno 13 záznamů, celková výše pokut činí 47 milionů rublů (13 667 438 Kč). Existuje osm záznamů také proti Googlu, z nichž tři byly prošetřeny, zatímco společnosti učinily nároky na šest milionů rublů (1 744 779 Kč).Roskomnadzor poznamenal, že tato opatření vlivu jsou založena na zásadě informační suverenity a transparentnosti a jsou obecně „mnohem tolerantnější než podobná regulace v mnoha zahraničních zemích, včetně Spojených států".Americký zákon o registraci zahraničních agentů (FARA) byl schválen v roce 1938 v důsledku boje proti nacistické propagandě, ale existuje dodnes. Vyznačuje se vágním jazykem: například „politický“ ve FARA odkazuje na jakoukoli činnost, která může ovlivnit práci amerického úřadu nebo úředníka.Požadavky na zahraniční agenty v USA jsou „rozsáhlejší“ než v Rusku, kromě registrace na ministerstvu spravedlnosti a podávání finančních zpráv musí organizace označit své materiály a poskytnout informace o všech aspektech své práce, až do podrobného popisu kontaktů s úřady.Zároveň jsou tresty za porušení zákona ze strany amerických partnerů přísnější, odnětí svobody až na pět let anebo pokuta až deset tisíc dolarů, zákaz práce a pro cizince deportace.

