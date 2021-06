https://cz.sputniknews.com/20210611/sefkuchar-oceneny-hvezdou-michelin-odhalil-5-triku-na-pripravu-dokonalych-smazenych-brambor-14797528.html

Šéfkuchař oceněný hvězdou Michelin odhalil 5 triků na přípravu dokonalých smažených brambor

2021-06-11T08:29+0200

Využijte proto odborné rady a připravte opravdu lahodné, křupavé, a zároveň šťavnaté brambory.Jeff Baker, šéfkuchař oceněný Michelinskou hvězdou, sdílel svých pět hlavních tipů, jak nejlépe připravit pečené brambory. A tyto tipy jsou velmi jednoduché. Jeff má více než třicet let zkušeností v profesionální kuchyni a pracoval s těmi nejlepšími v tomto oboru, takže zná svou práci.Pravidlo č. 1: Potřebujete dostatečně velkou pánevV první řadě byste si měli vybrat správnou pánev. V příliš malé pánvi totiž nebudete moci smažit velké množství brambor a navíc pro vás nebude pohodlné jej připravit. Kvůli nedostatečnému povrchu se spálí nebo naopak - neosmaží. Pokud jde o povrch, odborníci doporučují litinovou nebo nepřilnavou pánev.Pravidlo č. 2: Ke smažení potřebujete dobrý olej nebo másloUž jsme se smířili s tím, že smažené brambory nejsou zrovna tím nejzdravějším jídlem. Ale čas od času si takové jídlo můžete dovolit. Podle odborníků mají brambory smažené na másle zlatou křupavou kůrku. Je však lepší je smažit na olivovém oleji.Pravidlo č. 3: Je důležité přesně vědět, kdy přidat kořeníMůžete použít koření, jaké chcete - chilli, sušený česnek, pepř, kmín, dokonce i koriandr, ale nepřidávejte je příliš brzy. Práškové koření se velmi snadno spálí. Brambory okořeňte až v posledních pár minutách vaření.S bylinkami je to ale jinak. Pokud používáte silnější stonky, jako je rozmarýn nebo tymián, můžete je přidat na začátku vaření. Petržel, kopr nebo bazalku, což je pochopitelné, používáme, až když se brambory osmažily.Pravidlo č. 4: Je důležité kontrolovat úroveň teplotyPřed vložením brambor do pánve se ujistěte, že je olej dostatečně horký. Nejprve smažte brambory na středně vysokém ohni, ale nemíchejte je. Teprve až brambory začnou trochu hnědnout, přikryjte a vařte na mírném ohni po dobu 15 minut, dokud nejsou napůl uvařené.Následně sejměte pokličku a zahřejte na maximální teplotu. Jakmile je dno pokryto pěknou krustou, otočte brambory a opakujte to ještě dvakrát. Odstraňte z plotny.Pravidlo č. 5: Je důležité správně nakrájet bramboryPodle odborníků krájení brambor na kolečka nebo na hranolky nestačí. Nejchutnější brambory získáte, když je nakrájíte na kostky. Pokud je nakrájíte plátky, pak se mezi sebou spojí a připraví se nerovnoměrně.A ještě jeden tip! Mnoho odborníků velmi doporučuje brambory před smažením umístit na 2-3 minuty do mikrovlnné trouby, na režim „grilování“. Brambory budou uvnitř jemnější. Za účelem odstranění přebytečného tuku lze hotové smažené brambory položit na papírové utěrky.

https://cz.sputniknews.com/20210608/obejmete-mikrovlnnou-troubu-sefkuchar-se-podelil-o-genialni-tip-na-bramborovou-kasi-14764766.html

