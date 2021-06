https://cz.sputniknews.com/20210611/slusni-lide-sputniku-sarapatka-si-vymysli-pred-ct-jsme-nebyli-a-ruske-vlajky-ani-nevlastnime-14808219.html

Slušní lidé Sputniku: Šarapatka si vymýšlí. Před ČT jsme nebyli a ruské vlajky ani nevlastníme

Slušní lidé Sputniku: Šarapatka si vymýšlí. Před ČT jsme nebyli a ruské vlajky ani nevlastníme

Slušní lidé jsou hnutí, které vyjádřilo nevoli, když v divadelní hře Naše násilí a vaše násilí scénická postava Krista znásilňuje muslimku. V poslední době... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací, které jsem zhlédl v médiích, to vypadá, že jste moravskými patrioty. Dnes máme dost složitou dobu a krizi hodnot: co je základní problém této společnosti a co by se s tím mělo dělat?Slušní lidé: Jsme rádi, že se na naše hnutí Slušní lidé obrátil Sputnik a požádal nás o rozhovor. Ano, jsme nejen moravskými patrioty, ale rovněž jsme zastánci znovuobnovení zemského zřízení, a tím i jsme pro zrušení krajů. Také se hlásíme k moravské národnosti. A důvod je jasný, většina z nás se narodila na jižní Moravě a považuje historické země za přirozené, odpovídající i lepší správě územních celků. Ostatně i země na západ od ČR jsou takto spravovány a fungují. Ostatně i právní rozhodnutí hovoří o nezákonnosti zrušení zemského zřízení, takže tento náš požadavek není nic jiného, než snaha navázat na již vyzkoušené rozdělení státu, konečně nebylo by třeba ani tolik krajů a hejtmanů a úředníků.Za zásadní problém v naší zemi považujeme snahy omezovat lidská práva, a to především svobodu slova. Nyní konkrétně hrozí také omezování svobody pohybu. Není to jen náš problém, je však patrné, že někteří představitelé našeho státu se nás snaží přesvědčovat, jak jim na nás záleží, že jsou pro naši budoucnost, a přitom již dnes plní pouze pokyny Bruselu. Nezáleží jim na nás, ale na uskupení jménem EU. Nechceme se stát nesuverénní zemí, a proto chceme, aby se občané sami mohli rozhodnout, jde-li o naše další setrvání v EU. My o vládnutí z EU nestojíme, jsme přesvědčeni, že v této EU být nechceme. A problém je v tom, že stále stejní politikové nás za pomoci veřejnoprávních médií přesvědčují o tom, že hájí naše zájmy… Jenže jak mají hájit naše práva, když pomalu, ale jistě u nás přejímáme zákony posílané z Bruselu. Klasická ukázka: politici nepřijali v uplynulých dnech zákon o covid pasu. Občanům to předkládají jako jejich zásluhu, že nám nikdo diktovat nebude… Sami dobře vědí, že zavedení covid pasu a jeho schválení EU je jasnou zprávou. Ať je to covid pas nebo nějaký test, už nyní jsou doslova vytvářeny dvě kategorie lidí. Za prvé ti, kdo se budou moci volně pohybovat, cestovat, navštěvovat kulturní a sportovní akce, za druhé pak ti, kterým to bude zakázáno. Politici nám současně s tím hlavně tvrdí, že očkování povinné nebude. I na tomto je patrné, jak se dnes řeší problémy a jaký je stav společnosti.Jak výše popsané řešit? Vzdělávat občany, vychovávat mládež, rozšiřovat obzory, předkládat jim správné vzory, nikoli pseudocelebrity. Nechme občany samotné přemýšlet, nenechme ze sebe udělat pouhé konzumenty. Neupřímnost, arogantnost některých politiků, tyto se odráží v chování dalších lidí… Jediným demokratickým řešením je zvolit si odpovědné, zkušené a poctivé lidi, dát jim ve volbách hlas. Máme před sebou příležitost: blíží se podzimní volby. Zní to jako fráze, ale Slušní lidé jsou také optimisté, kteří věří našim spoluobčanům, kteří vždy v těžkých dobách v historii dokázali zabrat. Snad i nyní občané cítí, kdo a kam je chce vést.V minulosti jste protestovali proti uvedení kontroverzní hry v divadle Husa na provázku. Jak to všechno vlastně dopadlo? Podařilo se něčeho dosáhnout? Četl jsem, že stížnost ze strany katolické církve nebyla úspěšná.Vyjádřili jsme nesouhlas s divadelním představením, ve kterém scénický Ježíš znásilňoval. Prezentovalo se to vlastně na veřejně přístupném místě – v divadle. Město Brno takovou „hru“ podpořilo tím, že poskytlo dotace. Úředníci nezasáhli, v jedné ze scén si nahá žena vytahovala českou vlajku z přirození… My jsme neudělali nic jiného, než že jsme vstoupili na divadelní prkna a stali jsme se nepředvídanou součástí tohoto urážejícího představení. Naše reakce byla adekvátní. Výsledkem bylo uložení pořádkových pokut, a to bez projednání správním orgánem; každý z nás dostal pokutu ve výši 5 000 korun. Náš právník podal proti rozhodnutí odpor, rozhodnutí tím bylo formálně zrušeno a mělo následovat projednání před přestupkovou komisí. V zákoně stanovené lhůtě jednoho roku se jednání neuskutečnilo. Jsme tedy nepotrestáni.Zároveň několik lidí včetně osobností, jako např. kardinál Duka, podalo stížnosti i soudní žaloby proti obsahu této hry. Hra jednoznačně hanobí ženy, státní znak, napadá náboženství a víru. Pokud je nám známo, vše bylo zamítnuto a soud panu kardinálovi sdělil, že se nikdo ničeho špatného nedopustil. Respektujeme soudní rozhodnutí, ačkoli se nám rozhodování českých soudů někdy zdá – právě v oblasti lidských práv – podivné, někdy až poplatné. Proč soudy jakoby straní těm, kdo se nám snaží zavádět v naší republice jiná pravidla chování, než jsou ta, která zde platí tisíciletí?Britské listy v titulku píší o (vašem) útoku na Českou televizi. Zdeněk Šarapatka napsal, že byly vidět i ruské vlajky… Můžete říci něco k médiím, ČT a případně k oněm ruským vlajkám?Pan radní Šarapatka pravidelně napadá všechny, kdo mají rozdílné názory než on, to je o něm všeobecně známo. Objektem jeho tzv. zájmů není objektivní televizní vysílání, jak s oblibou sděluje národu. Spíše jej baví útočit na řádně zvolenou radní Hanu Lipovskou, a i na osobu kardinála Dominika Duky, který nominaci radní Lipovské navrhl. A jelikož jsme se postavili proti těmto útokům na Hanu Lipovskou a napsali, že pokud bude třeba, budeme se jí zastávat, třeba i na akci před Českou televizí, tak co udělal pan Šarapatka? Napsal na svou FB stránku, že na demonstraci konané minulou sobotu na Kavčích horách došlo k slovním sprostým urážkám a byly i zde vidět ruské vlajky. Vše napsal tak „pěkně“, aby z toho všeho bylo naprosto jasné – jako že podívejte se, kdo to tam demonstroval a zastával se těch dvou. Jistě, Slušní lidé. Napsal to šikovně, ale naši účast přímo neuvedl, příspěvek doplnil plivnutím na naše hnutí a našimi fotkami. My jsme na to již reagovali příspěvkem našeho předsedy Zdeňka Pernici v Parlamentních listech. My jsme tam nebyli a pokud bychom se zúčastnili, nejen bychom se přiznali, ale o akci i informovali, takto nás popularizoval Šarapatka. Mimochodem žádné ruské vlajky nemáme.Jde-li o vaše hnutí Slušní lidé, máme co do činění s plnohodnotným hnutím, s již politickým hnutím? Na Facebooku jako klíčové slovo uvádíte – radikalismus. Jak je to míněno?Myslím, že otázka, zda jsme hnutím (resp. hnutím politickým), je dnes již na základě našich odpovědí jasná. Ano, jsme politickým hnutím. Připomínám, že po několika měsících naší existence jsme kandidovali v Brně v komunálních volbách a chybělo nám několik hlasů dostat se na velkou radnici a některé místní radnice. Připomínáme, že naše další akce měly také jasný politický podtext, měly poukázat na nedostatky. Například na neschopnost řešit výstavbu nového fotbalového stadionu. Veřejně jsme také vystupovali proti akci příznivců BLM, a to z důvodu, že nám nikdo nebude nařizovat, že si máme klekat a perzekuovat nás, když tak neučiníme. Naše hnutí odsoudilo – poklidnou demonstrací – teroristické útoky v sousední Vídni. Dále: máme zájem, aby se v Brně řešily problémy nás občanů, aby dotace směřovaly do důstojných akcí – jak kulturních, tak sportovních.Jelikož nám neustále narůstá počet našich přívrženců, tak jsme rozhodnuti jít i do komunálních voleb v roce 2022. Je nejvyšší čas vrátit správu našeho města do rukou těch, kteří nemyslí sami na sebe, ale na nás všechny Brňáky… Chceme pomoci i brněnským fotbalistům, hokejistům, a už konečně dořešit a postavit dva moderní stadiony, což by byl dárek i pro fandy hokeje a fotbalu, kteří do Brna vždy jezdili z celé jižní Moravy.A pokud se ptáte na slovo radikalismus, které je námi uváděno, pak to, co jsme již odpověděli, doplňujeme takto: pojem „radikální“ je jinými slovy zásadní (důsledný). Chceme zásadním (důsledným) způsobem změnit atmosféru v našem městě, a to k lepšímu, aby se nám zde ještě lépe žilo. A že to jde, ukazují brněnští podnikatelé. Mnoho z nich je mezi našimi příznivci, kteří dokázali v posledních letech oživit střed města nejrůznějšími restauracemi a kavárnami. Nechceme být těmi, o kterých se jinde říká – „…no, Brňáci, ti si stále na něco stěžují“. Jsme pro vtipné narážky, ale chceme prostě pro Brno vrátit i kus jeho bývalé slávy a tradic, jak se to například povedlo brněnské Kometě.Jak by měla vypadat společnost, abyste ji mohli považovat za přijatelnou, ba, nebudu se bát toho slova, za normální?Stále jsme přesvědčeni, že žijeme v normální společnosti a že nesmíme podlehnout skepsi a pesimismu. Horší pocity v nás vyvolávají ti, kdo jsou přesvědčení, že jedině oni nás vedou správnou cestou, že se o nás mají starat dle svých představ a kteří nás chtějí stále více rozdělovat, přičemž jejich rétorika je stále stejná, tvrdí: že chtějí pro nás spravedlnost, že zatočí s korupcí apod… Výsledkem je nakonec to stejné – hájí supozice, udělají maximum pro udržení svých pozic, což je však v samém důsledku špatně. Lidé jsou z toho stále více znechuceni, a kdyby neměli své rodiny a přátele, tak by to bylo pro nás ještě horší. Vážit si lidí, umět přemýšlet a vzájemně naslouchat, diskutovat, to vše je směr, který prosazujeme. Věříme, že se nám to podaří v našem městě i v reálném životě. A chceme totéž konečně i v celé naší vlasti. Slušní lidé prostě chtějí naplňovat smysl i svého názvu.Díky za interview.

