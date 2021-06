https://cz.sputniknews.com/20210611/spd-bude-nabizet-na-svych-trzich-ceske-potraviny-co-za-tim-vezi-14801817.html

SPD bude nabízet na svých trzích české potraviny. Co za tím vězí?

SPD bude nabízet na svých trzích české potraviny. Co za tím vězí?

Konkurence nevěřícně kouká, jak se to dělá. SPD rozjela kampaň, která propaguje české potraviny od českých výrobců. Přidá jí to politické body? 11.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-11T18:09+0200

2021-06-11T18:09+0200

2021-06-11T18:09+0200

spd

potraviny

názory

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/14802167_0:230:2615:1701_1920x0_80_0_0_e50881b6f7216b6389ec1d725f864007.jpg

Kouše si nehty závistí marketingový guru hnutí ANO Marek Prchal? Možné to je. Místo koblih nejasného původu SPD nabízí české potraviny od českých výrobců. Je to kampaň? Jasně, že ano. Ale příznivci SPD nebo českých potravin budou zase jednou spokojeni.Lákadlem pro voliče nemá být pouze lokální charakter potravin, ale i jejich cena. Jak leták uvádí, hnutí zájemcům prodá vejce za dvě koruny za kus, zatímco v hypermarketu by stálo koruny tři. Podobné srovnání cen pak ukazuje hnutí i na cibuli, hovězím či bramborách. Nakoupit si pak budou na Českých jarmarcích SPD lidé moci například i mléko za 12 korun za litr či levnější chléb a máslo.Kdy se voliči mohou těšit na české zboží za příjemnou cenu? Na stránce SPD se píše, že trhy budou probíhat v srpnu a září. Akce je cílena na dobu před volbami. Náhoda to rozhodně není. Ale proč by to měl někdo straně Tomia Okamury vytýkat?Ještě totiž není jasné, s čím se vytasí zbylé politické strany. Člověk nemusí být Sibyla, aby dokázal předpovědět, že takoví sociální demokraté budou voliče nahánět a spát do nich horem dolem vše, co půjde. Možná, že zase dojde na rozdávání růží, anebo si předseda Hamáček stoupne k hrnci a bude míchat předvolební guláš. V metaforickém pojetí ČSSD má navařeno solidně.Vrcholem letošní předvolební kampaně by mohla být událost, kdy Robert Šlachta vyvalí sudy nejasného alkoholu ze svého celnického sklepa a všechny své stoupence a budoucí voliče „oslepí“ Přísahou, která má solidní grády.To je přirozeně nadsázka a předvolební humor. Sranda ale není to, na co SPD upozorňuje. České potraviny jsou kvalitnější a často i překvapivě levnější, jenže je často v supermarketech neseženete. Možná, když jsou tematické týdny českých potravin, hned po italském týdnu a před mexickým víkendem. Naše kvalita je často vytlačena z regálů na trhy. V souvislosti s touto věcí je možná škoda, že neprošel zákon o povinných kvótách na prodej českých potravin. Na jaře ho parlament zamítl. Povinnost kvót se měla vztahovat třeba na vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené hovězí, vepřové a skopové maso. Ale i na řepkový nebo slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh. Možná, že šlo o sporný projekt, ale vydal se správnou cestou.Na akci ve prospěch spotřebitelů České jarmarky SPD se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedu sněmovního rozpočtového výboru.„Dlouhodobě prosazujeme potravinovou soběstačnost České republiky a upozorňujeme na špatnou zemědělskou politiku Evropské unie, která naše farmáře poškozuje. Je to tedy významná oblast našeho politického programu,“ říká poslanec.Nekupuje si tím SPD voliče, když nabízí levnější potraviny? Proč je takový rozdíl v ceně mezi holandskou cibulí ze supermarketu a českou cibulí? „To je přeci do očí bijící. To je právě klíčový problém společné zemědělské politiky EU. Řetězce mají často smlouvy se svými mateřskými dodavateli nebo jsou i vlastnicky propojeni a mají zájem prodávat především „své“ produkty. Proto jsme se snažili v parlamentu prosadit vyšší podíl tuzemských potravin na pultech supermarketů. Zahraniční řetězce se však z výše uvedených důvodů tomu brání," říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

https://cz.sputniknews.com/20210127/vstup-do-politiky-uz-za-spekulace-nepovazuje-detektiv-slachta-chce-kandidovat-13110192.html

https://cz.sputniknews.com/20210409/spd-v-otazkach-stavebniho-rizeni-jsme-na-tom-hur-nez-banglades-budeme-sdilet-byty-13458038.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

spd, potraviny, česká republika