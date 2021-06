https://cz.sputniknews.com/20210611/v-nedeli-pres-ceske-uzemi-projede-konvoj-americke-armady-14809265.html

V neděli přes české území projede konvoj americké armády

V neděli přes české území projede konvoj americké armády

V neděli večer by měl přes břeclavský hraniční přechod projet konvoj americké armády, který se bude přes Českou republiku vracet z aliančního cvičení v... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Poslední vojáci by měli opustit Česko ve čtvrtek. Pro ČTK to uvedla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.Dvořáková uvedla, že by se mělo jednat přibližně o 600 vojáků a více než 200 vojenských vozidel. Po silnici se přesouvá pouze část vojáků, další cestují železniční i námořní dopravou.Konvoj bude rozdělen na tři části a pak také na menší skupiny, které budou českými silnicemi projíždět s rozestupy v jednu hodinu.První skupina by měla dorazit na hraniční přechod v Břeclavi asi ve 21:00. Přenocují ve stanovém táboře v Rančířově na Jihlavsku, který pro ně připravila armáda. Přes den pak budou pokračovat po dálnici D1 na Pražský okruh a po dálnici D5 na hraniční přechod v Rozvadově. Technická přestávka bude v Ostrově u Stříbra. Každý konvoj může být v Česku maximálně 48 hodin. Poslední američtí vojáci by měli opustit území Česka 17. června.Vojáci podstoupí před vstupem do Česka test na covid-19 ačkoliv většina z nich již byla naočkována.Američtí vojáci se v Maďarsku podíleli na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Zmiňme, že americké jednotky na tato cvičení projíždí Českem pravidelně již od roku 2015. V loňském roce se však cvičení nekonalo. Cílem cvičení bylo zjistit připravenost a součinnost s aliančními a partnerskými armádami jako i s armádou USA. Bylo na něm téměř 13 500 vojáků z 16 států.

