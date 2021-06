https://cz.sputniknews.com/20210611/velvyslanectvi-ruska-v-usa-obvinilo-nato-z-provokaci-na-cviceni-baltops-14800263.html

Velvyslanectví Ruska v USA obvinilo NATO z provokací na cvičení Baltops

Velvyslanectví Ruské federace ve Spojených státech amerických označilo využití na cvičení zemí NATO v Baltském moři Baltops amerického bombardéru B-52... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

V diplomatické misi také dodali, že takové činy kazí atmosféru před schůzkou prezidentů Vladimira Putina a Joea Bidena, která proběhne 16. června v Ženevě. Velvyslanectví vyzvalo USA, aby zásadně přehodnotily své přístupy k bezpečnosti na kontinentu a zastavily nebezpečnou činnost poblíž hranic Ruska.Cvičení NATO Baltops 2021 probíhá v Baltském moři od 6. do 18. června již po padesáté. Účastní se ho 16 členských zemí NATO a také Švédsko a Finsko. Je do něho zapojeno okolo čtyř tisíc vojáků, 40 lodí, 60 letounů a vrtulníků. Během cvičení je naplánováno nacvičení operací lodního boje, protivzdušné obrany, protiminového boje a také výsadek na pobřeží Litvy. Námořní cvičení Baltops každoročně probíhá od roku 1972.Doprovod amerického letounuRuská armáda včera vyslala do vzduchu stíhačku Su-35 kvůli neidentifikovanému vzdušnému cíli nad Tichým oceánem, který se přibližoval ke státní hranici.Uvádí se, že posádka ruské stíhačky identifikovala vzdušný cíl jako strategický průzkumný letoun RC-135 amerického letectva a doprovodila ho nad hladinou Tichého oceánu. Poté, co se zahraniční vojenské letadlo otočilo od státní hranice Ruské federace, ruská stíhačka se bezpečně vrátila na svou domovskou základnu.Let ruské stíhačky proběhl v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro využívání vzdušného prostoru. K narušení státní hranice nedošlo.

