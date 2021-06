https://cz.sputniknews.com/20210611/vevodkyne-kate-se-setkala-s-manzelkou-americkeho-prezidenta-jill-bidenovou-14806053.html

Vévodkyně Kate se setkala s manželkou amerického prezidenta Jill Bidenovou

Vévodkyně Kate se setkala s manželkou amerického prezidenta Jill Bidenovou

Kate Middletonová, vévodkyně z Cambridge, se dnes setkala s manželkou amerického prezidenta Joea Bidena, Jill Bidenovou. Obě ženy navštívily společně školu. 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše web The Sun, který i zveřejnil snímky obou žen, vévodkyně i Bidenova manželka zvolily stejnou barvu šatů – a to výrazně růžovou. Dvojice se například připojila k žákům, kteří pomáhali krmit venku králíky. První dáma byla vyfocena ve chvíli, kdy šťastně nesla misku s mrkví. Za zmínku stojí, že Kate se setkala již potřetí s americkým prezidentem a jeho chotí. Poprvé tomu bylo v roce 2011 s Barackem a Michelle Obamovými a podruhé v roce 2016, rovněž s Barackem coby prezidentem a jeho manželkou. Královna Alžběta II. se zítra zúčastní oficiální narozeninové přehlídky na hradu Windsor, přičemž bude hostit na nedělním čaji amerického prezidenta i s jeho ženou. Biden tak bude 13. prezidentem Spojených států, který se setká s královnou. Ta od doby, co v roce 1952 nastoupila na trůn, hostila každého amerického prezidenta. Jedinou výjimkou byl Lyndon B. Johnson, který během svého prezidentství neletěl do Británie.Summit G7Za zmínku stojí, že právě ve Velké Británii začíná dnes třídenní summit lídrů vyspělých zemí sdružených ve skupině G7. Lídři se mají tento týden sejít na summitu G7, kde budou strany diskutovat o rozdílech ohledně plynovodu Nord Stream 2. Summit skupiny G7 se bude konat v Cornwallu na jihu Anglie od 11. do 13. června. Setkání bude prvním offline summitem skupiny G7 po téměř dvou letech.Nutno podotknout, že po setkání lídrů G7 dojde k další důležité schůzce. Dne 16. června se totiž v Ženevě setká ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Očekává se, že lídři projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty.Podle tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova považuje Moskva za důležité, aby se summit uskutečnil. Proto v současné době pokračují přípravy na něj.Washington stále zvyšuje sankční nátlak na Moskvu s použitím „situace s lidskými právy“ jako záminky pro zavedení sankcí. USA se zase dostaly na ruský seznam „nepřátelských“ států. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že se vztahy mezi oběma státy dostaly do slepé uličky a že hlavní je najít východisko.

