WHO předpověděla šíření nakažlivějšího kmene koronaviru v Evropě

Světová zdravotnická organizace (WHO) předpověděla šíření nakažlivějšího indického kmene koronaviru v Evropě. Uvedl to ředitel Regionálního výboru WHO pro... 11.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov tento typ koronaviru, známý též jako „delta varianta“, již vystřídal jiné kmeny v řadě zemí. Zástupce WHO zdůraznil, že tento kmen viru velmi znepokojuje odborníky kvůli jeho větší infekčnosti a schopnosti infikovat i ty, kteří mají imunitu.Kluge vyzval, abychom nebrali virus na lehkou váhu a neopakovali chyby z minulého roku. „Už jsme si tím prošli. V létě loňského roku se případy onemocnění postupně zvyšovaly u mladších věkových skupin, poté se přesunuly do starších věkových skupin, což na podzim a v zimě roku 2020 vedlo k ničivé explozi, omezení pohybu a smrti mnoha lidí,“ zdůraznil.WHO již dříve připustila, že se indický kmen koronaviru může šířit v desítkách zemí. Šíření kmene B.1.617 bylo oficiálně potvrzeno nejméně v 53 zemích. Neoficiální data získaná organizací navíc svědčí o tom, že tento typ koronaviru byl zjištěn v sedmi dalších zemích.Situace s koronavirem v ČRV České republice se indická varianta koronaviru potvrdila v pěti případech v oblasti Nového Boru na Českolipsku. Na webu krajské hygienické stanice v Liberci o tom informovala její mluvčí Zuzana Balašová.Od druhé poloviny května bylo v oblasti laboratorně potvrzeno 88 případů koronaviru. „V současné době v ohnisku přibývají pouze ojedinělé případy, a to případy aktivně vyhledané, to je kontakty dříve nemocných,” uvedla Balašová.Na Českolipsku, kam patří i oblast Nového Boru, přibylo během posledních sedmi dnů v přepočtu na 100 000 lidí 18 nově potvrzených případů. To je nejméně v rámci celého Libereckého kraje, nejhůře je na tom Liberecko s 32 novými případy. Pro žáky v Libereckém kraji stále platí povinnost nosit ve škole roušky. Totéž platí v Jihočeském a Zlínském kraji.Nakažlivější indickou variantu potvrdila metodou sekvenace také laboratoř v Drážďanech. Hygienici ve spolupráci s policisty se ve zvýšené míře zaměřili na dodržování vládních opatření v restauracích, školách a firmách. Zrušeny byly i některé akce, na nichž se očekávala účast většího množství návštěvníků, a v regionu se testuje víc než jinde.

