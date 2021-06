https://cz.sputniknews.com/20210612/absolonova-zada-od-fanousku-radu-po-rozvodu-ji-pribyly-starosti-hlavne-na-chalupe-14813667.html

Absolonová žádá od fanoušků radu. Po rozvodu jí přibyly starosti, hlavně na chalupě

Absolonová žádá od fanoušků radu. Po rozvodu jí přibyly starosti, hlavně na chalupě

Česká oblíbená zpěvačka, herečka a moderátorka pořadu Taxík Monika Absolonová loni na podzim koupila chalupu s velkou zahradou, která se kvůli nepřítomnosti... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-12T20:58+0200

2021-06-12T20:58+0200

2021-06-12T20:58+0200

celebrity

monika absolonová

celebrita

foto

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/14813819_0:13:1080:621_1920x0_80_0_0_a991299c7e0e5896714792db54741f8a.jpg

1. května zpěvačka oznámila svůj rozchod s Tomášem Hornou, s mužem, s nímž má dva syny, Matouše (2,5) a Tadeáše (5,5). Ohledně toho, proč vztah po sedmi letech skončil, nechtěla Monika naznačovat nic nového. „Já jsem na začátku řekla, že problémů bylo víc, tak jich bylo víc. Mám dvě malé děti a přála bych si, aby se jim tohle vyhnulo. Ráda bych je ochránila,“ sdílela pro Blesk.Její bývalý partner ale v obsáhlé zpovědi pro server Bez frází přiznal rozsah svých problémů s dluhy, nejspíš i kvůli nim došlo k rozpadu vztahu.Nicméně celebrita už má úplně nový život i s novou postavou a novou chalupou. Podle médií se jí podařilo shodit již 11 kilogramů, možná kvůli těžké fyzické práci na chalupě ještě pohubne.Tento víkend vyrazila Monika na chalupu a ocitla se v džungli. První, čeho se chopila, byla vypůjčená sekačka od souseda, aby vůbec prošla ke dveřím. Pak se ale obrátila na sociální sítě.Fanoušci nezůstali stranou a navrhli své varianty. Byly tam ale také velmi vtipné komentáře.„Na takový pozemek jedině traktůrek,“ okomentovala Dana Svobodová.„To bude lepší najmout souseda na sekání,” vtipkovala Michaela Moussamri. Ivana N. Matúšů podpořila nápad: „A nebylo by jednodušší „půjčit“ si občas souseda, tedy na tu trávu.“„Nebo si koupit párek ovcí,” navrhla Radka Živělová. Monika AbsolonováZačala svou hudební kariéru už v sedmi letech. Ale první velkou prací pro ni byl muzikál Dracula. Pak hrála v muzikálu Krysař Daniela Landy a zúčastnila se divadelních verzí muzikálů Rebelové a Noc na Karlštejně. V roce 2012 začala moderovat televizní soutěž Taxík.Zpěvačka podstoupila korekci nosu před rokem 2008. Po několika pokusech však nevypadal, jak by chtěla, proto odjela na operaci do USA.Absolonová je dvojnásobnou matkou. S Tomášem Hornou, s nímž již netvoří pár, má syna Tadeáše a Matouše. Připomeňme, že Absolonová si s hokejistou Tomášem začala v roce 2014. Zpěvačka tehdy tvrdila, že nestojí za rozpadem manželství hokejisty. Manželka Jitka Hornová si ale myslela něco jiného. V létě 2016 dostala Monika zásnubní prsten, ale ke svatbě nikdy nedošlo.

https://cz.sputniknews.com/20210517/pro-rohliky-v-pradelku-fanousci-krainove-se-smeji-jejimu-novemu-videu-na-tik-toku-14508092.html

https://cz.sputniknews.com/20210607/mares-se-v-komicke-podobe-postavil-proti-rouskam-ve-skolach-14758780.html

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

monika absolonová, celebrita, foto, čr