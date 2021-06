https://cz.sputniknews.com/20210612/babis-vzkazuje-piratum-neomluvim-se-ani-nahodou-nemam-za-co-pirati-migranty-proste-vitaji-14812052.html

Babiš vzkazuje Pirátům: Neomluvím se ani náhodou, nemám za co. Piráti migranty prostě vítají

Babiš vzkazuje Pirátům: Neomluvím se ani náhodou, nemám za co. Piráti migranty prostě vítají

Jednání Poslanecké sněmovny ohledně vyjádření nedůvěry vládě skončilo konfliktem mezi premiérem Andrejem Babišem a Piráty. Babiš řekl, že Piráti budou lidem... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér však omluvu zásadně odmítá a podrobně vysvětluje, co znamená migrační politika v chápání Pirátů.Dnes Andrej Babiš na svém facebookovém účtu zveřejnil podrobné vysvětlení, proč se nehodlá Pirátům omlouvat.V článku, který premiér přikládá ke svému postu, uvádí, jaké důsledky by mohla mít nezvládnutá otázka migrace. Příkladem může sloužit Německo, kde je tolerováno mnohoženství a dětské sňatky, v Británii existují islámské soudy, ve Francii dochází k útokům migrantů na učitele a ženy s krátkými sukněmi.Podotknul, že podle něj mají Piráti v této otázce zcela jiný názor. Důkaz toho, že Piráti nemají v tomto ohledu čisté svědomí, premiér vidí v tom, že se záměrně vyhýbají debatě o třech bodech, které většina občanů České republiky odmítá.Na důkaz toho, že Piráti nemají vůbec žádný problém s migranty, Babiš cituje slova Ivana Bartoše z roku 2009.„Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ řekl tehdy Bartoš.Bartoš tato slova později označil za mladickou nerozvážnost, Babiš ale připomíná, že v roce 2016 se Bartoš účastnil demonstrace, na které vítali uprchlíky v Česku. V roce 2019 zase pirátští europoslanci hlasovali za usnesení o záchranných akcích v Středozemním moři, které kromě jiného měli zahájit přesun uprchlíků z táborů v Libyi do Evropské unie.Podle Babiše tak není divu, proč Piráti vyzívají k přijetí Globálního paktu OSN o migraci.„Ten moje vláda odmítla, protože jsem si dobře vědomi toho, že pakt stírá rozdíl mezi nelegální a legální migrací, snahu usídlit se v jiné zemi povyšuje na lidské právo, a dokonce přiznává migrantům stejné sociální zabezpečení a výhody, jako mají občané daného státu,“ píše Babiš.To, že Piráti chtějí přijímat migranty, podle Babiše plyne i z dokumentu pod názvem „Stanovisko k migraci 2020“, který byl zveřejněn loni v listopadu a kde se tají pasáž, kterou Babiš označil za nenápadnou, no zato alarmující:Premiéra zaujalo v tomto textu především slovo přiměřeně. V této souvislosti se mu prý vybavila scéna z pohádky Byl jednou jeden král, kde Jan Werich s Vlastou Burianem házejí do těsta kvasnice.Dále Babiš tvrdí, že Piráti usilují o to, aby o migraci nerozhodovala česká vláda, ale evropští byrokrati. Jejich migrační politika také počítá s tím, že bude třeba lidi vychovávat. „Stranou by neměla zůstat ani práce s majoritní společností a podpora její otevřenosti vůči odlišnostem, která je prevencí nenávistných projevů a diskriminace nejen cizinců,“ uvádí Babiš text Pirátů.Na závěr Babiš dodává: „Tomu všemu piráti společně se STAN říkají zodpovědné řešení migrace. Ve skutečnosti je to ale politika, která může přepsat kulturní prostředí celé naší země k nepoznání a kvůli níž se naše děti a vnuci mohou ve své vlastní zemi ocitnout v menšině.“Na Twitteru následně reagovali i Piráti. Babišovi připomenuli, kolik obětí si vyžádala pandemie koronaviru.Babiš vs. PirátiBěhem jednání ve Sněmovně o vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice vystoupil také Andrej Babiš a vyzvedl práci současné vlády, která podle něj prosadila důstojné důchody a zvýšila platy. Během svého vystoupení také popřel, že by u něj došlo ke střetu zájmů. Evropská komise podle něj nemůže vykládat české zákony. Premiér nechce, aby Česko řídil Evropský parlament a uvedl, že nechce ani žádný multikulturní fanatický Pirátostán.Piráti kvůli výrokům premiéra ve Sněmovně a na Twitteru pohrozili soudem. V předžalobní výzvě z minulého týdne ho proto vyzvali k omluvě. Čas má premiér do neděle.Babiš se ale k omluvě příliš nemá. V útocích na své konkurenty pokračuje a minulý týden uvedl, že ho krok Pirátů pobavil. Piráti obviňují Babiše z toho, že šíří lži o tom, že chtějí zdaňovat přebytečné metry a nastěhovat do domácností migranty.Ve čtvrtek Babiš ve své kritice vůči opozici pokračoval. Obvinil ji, že stojí za rezolucí Evropského parlamentu, která odsuzuje jeho údajný střet zájmů.Usnesení Evropského parlamentu, pro které hlasovala i většina českých europoslanců kromě členů ANO, vyzvala české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by podle rezoluce mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, neboť současná pravidla podle europoslanců neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k „vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur“.

