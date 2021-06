https://cz.sputniknews.com/20210612/dalsi-recept-na-bramborovy-salat-pridame-chut-leta-a-cerstvou-zeleninu-14810103.html

Další recept na bramborový salát: přidáme chuť léta a čerstvou zeleninu

Další recept na bramborový salát: přidáme chuť léta a čerstvou zeleninu

Kdy jindy než v létě jsou aktuální recepty na nejrůznější saláty. Obzvlášť, když by se v tomto týdnu měly teploty vyšplhat relativně vysoko. Dnes vám nabízíme...

Bramborový salát lze považovat za vydatnější druh salátu a je perfektní možností večeře v letní večer. Je to takzvaně to nejlepší z obou světů. Nejen, že si na něm pochutná celá rodina, ale ještě i rychle zasytí!Chcete-li připravit tento salát, budete potřebovat pouze půl hodiny vašeho času, potřebné ingredience a touhu vyzkoušet něco nového.Suroviny na 4 porce:Brambory pořádně umyjte a dejte do hrnce se studenou vodou. Dobře osolte, přiveďte k varu a vařte do změknutí, pak je vyndejte z hrnce (vodu ale nechte vařit na zbývající zeleninu) a položte na talíř, aby brambory vystydly.Do vody dejte zbývající zeleninu, mrkev vařte celou, dokud není měkká, asi 8-10 minut, chřest asi 1-2 minuty, pak hrášek po dobu 1-3 minut v závislosti na tom, zda jste zvolili čerstvý nebo zamražený. Snažte se zeleninu nepřevařit; můžete ji sice osvěžit pod studenou tekoucí vodou, ale v tomto případě může ztratit chuť. Položte zeleninu na talíř, aby vystydla spolu s bramborami.Nakrájejte veškerou vařenou zeleninu na zhruba stejně velké kousky, tedy na kostky velké asi 1,5 cm, okurky však nakrájejte na menší kousky, velké asi 0,5 cm.V malé misce smíchejte majonézu a hořčici a přidejte nakládané okurky.Vmíchejte vařenou zeleninu a nakrájené bylinky a přidejte sůl a pepř podle chuti.

