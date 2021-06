https://cz.sputniknews.com/20210612/je-to-bozi-policiste-dojali-lidi-tim-ze-zachranili-tato-stvoreni-14818597.html

„Je to boží.“ Policisté dojali lidi tím, že zachránili tato stvoření

„Je to boží.“ Policisté dojali lidi tím, že zachránili tato stvoření

Policie České republiky na sociálních sítích často zveřejňuje důležité informace, dnešním příspěvkem jsou uživatelé však dojati. Policisté provedli záchrannou... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-12T22:43+0200

2021-06-12T22:43+0200

2021-06-12T22:43+0200

česko

policie čr

doprava

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/973/11/9731185_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4f69aedc6de3a345b0984fe6c86be9d9.jpg

Na svém profilu na Facebooku dnes Policie ČR zveřejnila video ze záchranné operace šesti hus.Uvádí se, že na silnici z Karlových Varů na Chomutov na průtahu Ostrova dopravní situaci zkomplikovala záchrana šesti životů.Policisté uvádí, že naštěstí se vše obešlo bez obětí na životech.Výkon policistů ocenili také uživatelé, kteří ochráncům zákona a pořádku poděkovali.„Děkuji policii za skvělou práci a všem ohleduplným řidičkám a řidičům, kteří projeli kolem a zachovali se velmi lidsky,“ píše Marcela Hortová.Další ocenili samotné video i SPZ na krku hus.Nikča Hladíková uvádí, že se rodinka stěhovala, podle ní je to sice roztomile, ale také dost nebezpečné. Na závěr píše, že hlavní je, že jsou všichni v pořádku.„Policista by si měl vždy zajistit respekt! Labuť na příkazy nereagovala, proto myslím, že mělo dojít na donucovací prostředky, možná i hmaty a chvaty,“ vtipně poznamenal Petr Šauron.Konvoj přes území ČRV neděli večer by měl přes břeclavský hraniční přechod projet konvoj americké armády, který se bude přes Českou republiku vracet z aliančního cvičení v Maďarsku zpět na základnu do Německa. Původně měl konvoj projíždět o den dříve. Americká armáda si však na Slovensku dopřála další technickou přestávku.Poslední vojáci by měli opustit Česko ve čtvrtek. Pro ČTK to uvedla mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková.Dvořáková uvedla, že by se mělo jednat přibližně o 600 vojáků a více než 200 vojenských vozidel. Po silnici se přesouvá pouze část vojáků, další cestují železniční i námořní dopravou.Konvoj bude rozdělen na tři části a pak také na menší skupiny, které budou českými silnicemi projíždět s rozestupy v jednu hodinu.

https://cz.sputniknews.com/20210611/kauza-feri-pokracuje-prihlasily-se-dalsi-divky-a-odhalily-novinarum-sve-pribehy-14800994.html

https://cz.sputniknews.com/20210611/v-nedeli-pres-ceske-uzemi-projede-konvoj-americke-armady-14809265.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie čr, doprava, česká republika