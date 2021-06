https://cz.sputniknews.com/20210612/kauzou-stretu-zajmu-babise-se-jiz-zabyva-novy-urad-evropskeho-verejneho-zalobce-14812736.html

Kauzou střetu zájmů Babiše se již zabývá nový Úřad evropského veřejného žalobce

Kauzou střetu zájmů Babiše se již zabývá nový Úřad evropského veřejného žalobce

Kauzou střetu zájmů se bude nově zabývat Úřad evropského veřejného žalobce. Ten spolu s případem střetu zájmů Andreje Babiše z České republiky zatím převzal 12... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-12T14:09+0200

2021-06-12T14:09+0200

2021-06-12T14:09+0200

česko

střet zájmů

agrofert

andrej babiš

vyšetřování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/14268724_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ad1cd691e9e9068b4575b905b9fe4ed.jpg

Původně se případem zabývalo pražské vrchní státní zastupitelství. 1. června ale začala fungovat unijní prokuratura a případ byl proto předán Lucemburku, kde úřad sídlí.„Nevyplynulo to z žádného nového důkazu, ale je to navázáno na vznik nové instituce,“ uvedla již minulý týden jeho šéfka Lenka Bradáčová.Česká policie se případem Andreje Babiše zabývala od prosince 2019. Předmětem vyšetřování bylo to, zda mohlo kvůli čerpání dotací ze strany Agrofertu dojít ke spáchání trestního činu.V současnosti případ v rámci evropské prokuratury byl případ přidělen jednomu z pověřených unijních žalobců, kteří působí v Česku. Změny by se neměly dotknout týmu vyšetřovatelů, kteří na případu pracují.Případ střetu zájmů se tak stal jedním z prvních případů v Česku, které bude Úřad evropského veřejného žalobce řešit. Evropský žalobce za Česko Petr Klement zmínil, že zatím bylo převzato 12 případů.„Můžu říct průběžné číslo. V současnosti nám bylo nahlášeno kolem 45 případů, z nich jsme zatím přijali 12,“ uvedl pro server iRozhlas Klement. Podrobnější informace však odmítl sdělit.Kauzy, které bude úřad nyní dozorovat, již byly rozděleny mezi žalobce.Nový Úřad evropského veřejného žalobce, který oficiálně začal svoji práci minulé úterý, se bude zabývat vážnou hospodářkou kriminalitou v členských zemích, které ovlivňují finanční zájmy Evropské unie. Do této kategorie se tak řadí skutky dotačních podvodů, manipulace veřejnými zakázkami, nebo praní špinavých peněz.Ovlivnění evropského rozpočtu však není jedinou podmínkou, aby se úřad případem zabýval. Podle pravidel by měla být způsobená škoda v rozsahu minimálně 10 tisíc eur. Případy se budou přebírat i v tom případě, když na nich státní zastupitelství začalo pracovat až po 20. listopadu 2017. To je datum evropského nařízení, na základě něhož nová instituce vznikla.

https://cz.sputniknews.com/20210612/babis-vzkazuje-piratum-neomluvim-se-ani-nahodou-nemam-za-co-pirati-migranty-proste-vitaji-14812052.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

střet zájmů, agrofert, andrej babiš, vyšetřování