Lucie Bílá: Už nechci řvát, chci jen zpívat

Lucie Bílá: Už nechci řvát, chci jen zpívat

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá se svými fanoušky sdílela svoji novou životní filozofii. Někteří fanoušci Bílé v tomto poselství hledají skrytý smysl.

Oblíbená zpěvačka prochází životními změnami, které sdílí se svými fanoušky. Ve svém novém příspěvku Lucie Bílá představila svá nová přání. Z jejích slov je patrná jistá únava a touha po harmonii.O stavu harmonie svědčí také fotografie, kterou Lucie zveřejnila spolu s příspěvkem. Bílý kamenný můr, modré nebe a okouzlující Lucie v bílém svobodném oblečení.Toho, že se tato fotografie něčím liší od ostatních, si povšimli i někteří sledující.„Taková jiná fotografie. Velice zajímavá,“ napsala jedna uživatelka.„Chybí už jen andělská křídla. Vlastně, kdo ví,“ napsala další.Tato slova ocenila i spousta fanoušků.„Moc krásně řečené, vytesat do kamene, jak se říká. Jak užít života a klidu…Každý člověk by si to měl přečíst. Někomu se to nepovede za celý život…Dospět k tomu rozhodnutí…,“ napsal jeden ze sledujících.Někteří fanoušci ale mají za to, že ani to řvaní vůbec nebylo špatné.„Lucko Hani, prosím vás řvaní ve zpěvu patří k vám. To byste jak mě, tak fanoušky Arakainu moc zklamala. Jinak ano, krásný zpěv a skvělá káva, to patří k sobě. Váš fanda Vladimir,“ míní Lucčin fanoušek.„Ale zas i to Vaše rockové řvaní stojí za to,“ připojuje se další.Někteří naopak vítají toto Lucčino předsevzetí.„Nádherná fotka a konečně chytré předsevzetí. Já jsem vás roky neposlouchala právě kvůli tomu řvaní,“ míní jedna uživatelka.Zmiňme, že Lucie Bílá v několika posledních příspěvcích svým fanouškům naznačovala, že bude opět koncertovat a poškádlila je také novou písničkou. Možná právě proto mnozí uživatelé přišli s nápadem, že by se snad mohlo jednat o text nové písničky.„Že by slova nové písničky? Moc Vám to sluší,“ připojuje se další.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu.Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík. V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli.Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.

