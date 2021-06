https://cz.sputniknews.com/20210612/ministerstvo-zahranici-usa-chceme-najit-s-ruskem-cestu-vpred-14810925.html

Ministerstvo zahraničí USA: Chceme najít s Ruskem cestu vpřed

Ministerstvo zahraničí USA: Chceme najít s Ruskem cestu vpřed

„On (Joe Biden – red.) se setká s prezidentem Vladimirem Putinem ne nehledě na různosti v názorech, a právě kvůli nim… Ta úroveň vzájemnému čelení, které dosáhly naše vztahy – to neodpovídá našim zájmům, my chceme najít cestu vpřed,“ uvedla Psakiová.Znovu zdůraznila, že USA usilují o stabilní a předpověditelné vztahy s Ruskem. Když odpovídala na kritiku o tom, že Biden se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na pozadí růstu počtu všemožných obvinění Moskvy ze strany Washingtonu, Psakiová zmínila, že osobní setkání obou lídrů je důležité.„Bude to možnost projednat všechny problémy, a také témata, na nichž pracujeme spolu,“ uvedla tisková mluvčí Bílého domu. Na otázku ohledně odpovědi USA na „kybernetické útoky z Ruska“ Psakiová dodala, že Washington se nebude vzdávat možnosti odpovědět Moskvě.Setkání Putin – BidenPsakiová dále uvedla, že americký prezident Joe Biden se v rozhovoru s ruským prezidentem Putinem dotkne všech témat, které USA ze své strany považují za důležitá, a to nehledě na to, zdali jejich projednání plánuje i Moskva. V rozhovoru pro CNN dříve mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl v odpovědi na otázku, zdali budou prezidenti projednávat situaci okolo aktivisty Alexeje Navalného, že „jednat není o čem (co se týče tohoto tématu – red.)“.„Je možné, že to neplánuje, a to není s podivem, ale prezident je rozhodně připraven zvednout otázky porušování lidských práv, zadržování disidentů a aktivistů… prezident se nechystá vzdávat se možnosti projednávání témat, která vyvolávají jeho zneklidnění, v rozhovoru s Putinem bude přímý,“ uvedla Psakiová v rozhovoru pro CNN, když komentovala slova Peskova.Setkání prezidentů USA a Ruska je naplánováno na 16. června, má proběhnout v Ženevě.

