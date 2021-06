https://cz.sputniknews.com/20210612/nejvyssi-ustavni-cinitele-se-poklonili-pamatce-vypalenych-lidic-14811876.html

Nejvyšší ústavní činitelé se poklonili památce vypálených Lidic

Nejvyšší ústavní činitelé se poklonili památce vypálených Lidic

V sobotu probíhá pietní akt v Lidicích vyhlazených německými nacisty. K hrobu lidických mužů přišli položit květiny předseda vlády Andrej Babiš, předseda... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-12T12:03+0200

2021-06-12T12:03+0200

2021-06-12T12:03+0200

česko

lidice

andrej babiš

tomio okamura

nacisté

druhá světová válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1208/10/12081044_137:0:1879:980_1920x0_80_0_0_0fde85d4961480a30468d5662913974d.jpg

„Památník Lidice pod záštitou ministra kultury a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Lidice pořádají pietní akt k 79. výročí vyhlazení obce Lidice opět bez přítomnosti veřejnosti, v sobotu 12. června 2021,“ stojí na stránkách památníku Lidice. Dále bylo informováno, že v den piety bude vstup do výstavních prostor Památníku Lidice pro všechny návštěvníky zdarma. Lidická galerie i Dům č. p. 116 budou přístupné od 9 hodin. Jedním z politiků, který se pietní akce zúčastnil, byl i předseda SPD Tomio Okamura. Ten na svých sociálních sítích publikoval krátké video, na kterém je vidět on, ale i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, či zástupce Pirátské strany.Němci obec s 503 obyvateli vypálili 10. června 1942. Jako důvod sloužilo podezření nacistického gestapa ze spojitosti místních obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřeleno bylo 173 lidických mužů. Ženy skončily v koncentračním táboře. Část dětí putovala do německých rodin na poněmčení a část do vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Po skončení války se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí. Československá vláda následně rozhodla o opětovném postavení obce, kdy základní kámen byl položen v létě roku 1947.Zpráva o vyhlazení Lidic pronikla do mnoha zemí světa, kde některé obce následně byly přejmenovány podle české obce.Tragédie národaAnalytik Jaroslav Štefec před několika dny na svých sociálních sítích připomněl, jaké měli Němci za druhé světové války připravené plány pro československý národ.„Kdo si dnes vzpomene, co v novodobých českých dějinách představuje datum 10. 6. 1942? Přemýšlejte. Jeviště pro závěrečný akt tragédie našeho národa, který stále více zapomíná na svou minulost a ztrácí tak svou budoucnost, je už totiž nachystané. Stejně, jako bylo tuto noc přesně před 79 lety nachystané pro závěrečnou tragédii obce Lidice a naprostou většinu jejích obyvatel, včetně žen a dětí,“ napsal Štefec a varoval před politiky, kteří jsou ochotní vyměnit zájmy vlastního národa za výhody a bohatství od zahraničních mecenášů.

https://cz.sputniknews.com/20210612/putin-vztahy-usa-a-ruska-jsou-na-nejnizsim-bodu-za-posledni-roky-14811654.html

lidice

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lidice, andrej babiš, tomio okamura, nacisté, druhá světová válka