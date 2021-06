Nový filmový trhák? Pán prstenů bude anime

https://cz.sputniknews.com/20210612/novy-filmovy-trhak-pan-prstenu-bude-anime-14802302.html

Podle informací portálu, budoucí projekt se bude jmenovat The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, vedoucím projektu bude japonský režisér Kenji Kamiyama.Režisér Peter Jackson, který se podílel na natáčení Pána prstenů, se tvorby nového pořadu nebude účastnit. Zato se k projektu připojí Philippa Boyensová. Tato scénáristka Pána prstenů: Návrat krále bude nový projekt konzultovat.Anime se stane doplňkem k již existující trilogii. V něm se bude příběh točit okolo Helma Kladivorukého, mocného krále Rohanu a jedné z jeho legendárních bitev.Datum publikace nového filmu zatím není známo. Nyní, jak píše Deadline, probíhá casting herců, kteří propůjčí své hlasy postavám.Pán prstenůPán Prstenů je trilogie filmů, první vyšel v roce 2001, poslední v roce 2003. V hlavních rolích se představili Elijah Wood, Viggo Mortensen, Liv Tylerová a další. Režie se ujal Peter Jackson. Filmy byly natočeny na základě knih spisovatele J. R. R. Tolkiena. Podle dostupných informací všechny tři filmy dohromady vydělaly téměř tři miliardy dolarů při rozpočtu 281 milionů dolarů.SeriálKromě anime na téma Pána prstenů je připravován rovněž i nový seriál. V polovině dubna bylo informováno, že nový seriál má být nejdražší v historii. The Hollywood Reporter potvrdil, že Amazon utratí zhruba 465 milionů amerických dolarů, a to jen za první sérii seriálu.„Co vám mohu říci je, že Amazon jen v první sezóně utratí asi 650 milionů novozélandských dolarů,“ řekl pro Morning Report Stuart Nash, ministr hospodářského rozvoje a cestovního ruchu země. „To je fantastické, opravdu je… Bude to největší televizní seriál, který byl kdy vyroben,“ dodal.Údaje byly poprvé zveřejněny v rámci zákona o oficiálních informacích novozélandské vlády a původně o nich informoval novozélandský outlet Stuff. Dokumenty také potvrdily, že studio plánuje na Novém Zélandu natočit potenciálně pět sezón.

