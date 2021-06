https://cz.sputniknews.com/20210612/peksa-je-teplej-lide-nechapou-proc-piratskemu-poslanci-tak-zalezi-na-lgbt-mensinach-v-madarsku-14810494.html

„Peksa je teplej?“ Lidé nechápou, proč pirátskému poslanci tak záleží na LGBT menšinách v Maďarsku

Poslanec Mikuláš Peksa z Pirátské strany se na sociální síti věnoval tématu homosexuality v Maďarsku. Poslanec vyjádřil jasný nesouhlas s novelou zákona, avšak... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

Peksa sdílel na sociální síti Facebook svůj nový příspěvek, ke kterému připojil i odkaz na článek z webu ČT24. „Orbán utahuje šrouby: ,Mezi mladými lidmi v Maďarsku by se nesměly podle nového návrhu politické strany Fidesz premiéra Orbána rozšiřovat texty nebo filmy věnující se otázce homosexuality nebo změně pohlaví‘,“ napsal ve svém postu.Následně uvedl, že se podle něj jedná o další „flagrantní porušování právního státu“. Podle jeho slov není možné, aby kdokoliv v Evropě osekával práva menšin. Reakce lidíNutno podotknout, že pod Peksovým příspěvkem se nahromadilo množství komentářů, ve kterých lidé vyjadřovali své postoje k dané problematice. „A já nechápu, proč platíme p. Peksu, který svým hlasováním v EU podpořil zavedení covid pasu, tzn. omezování svobody lidí a zavádění totalitních praktik,“ napsal jeden z uživatelů.Jiný uživatel poukázal na fakt, že v textu se hovoří o něčem jiném, než na co upozorňoval Peksa. „ ,Mezi mladými lidmi v Maďarsku by se nesměly podle nového návrhu politického strany Fidesz premiéra Orbána rozšiřovat texty nebo filmy věnující se otázce homosexuality nebo změně pohlaví.‘ V tom textu se hovoří o nerozšiřování textu nebo filmů, ale nic o osekávání práv menšin. Moc nechápu, z čeho Vaše tvrzení vyvozujete,“ uvedl.Nutno podotknout, že někteří lidé nešli daleko pro ostřejší slova. „Táhněte do haj*lu,“ zaznělo například. V dalším komentáři pak byla pak položena jistá otázka. „Peksa je teplej?“Mladí lidé v MaďarskuVe zmíněném článku, který Peksa sdílel, se píše, že podle návrhu politické strany Fidesz premiéra Viktora Orbána by se nesměly mezi mladými lidmi v Maďarsku rozšiřovat texty nebo filmy věnující se otázce homosexuality nebo změně pohlaví. Tento nový návrh je podle webu novelou zákona, který postihuje pedofilii. Podle něj tak lidé do 18 let nesmějí přijít do styku s pornografickým obsahem nebo s texty, filmy či dalšími materiály, které podporují změnu pohlaví nebo homosexualitu. To vše se týká i reklamy.

