Šéf slovenské diplomacie: Zájem o Sputnik V klesá, Slovensko proto nákup dalších dávek neplánuje

Šéf slovenské diplomacie: Zájem o Sputnik V klesá, Slovensko proto nákup dalších dávek neplánuje

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v posledních dnes absolvoval pracovní cestu do Francie, která měla podle jeho vyjádření hned 6 linií – politickou... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

Během rozhovoru slovenského ministra vyzpovídala moderátorka Catherin Nicholson. Během tohoto rozhovoru se Korčok zmínil, že slovenská vláda již neplánuje zakoupit další dávky ruské vakcíny Sputnik V. Důvodem má být nízký zájem o vakcínu.Podle Korčoka přání lidí dát se očkovat proti koronaviru klesá.Moderátorka slovenskému ministru během rozhovoru také připomenula jeho výrok o ruské vakcíně, kterou Korčok označil za instrument hybridní války. Korčok uvedl, že tato slova použil v okamžiku, kdy to bylo pro Slovensko důležité, nakolik vakcína způsobila na Slovensku politickou krizi.Ivan Korčok uvedl, že na Slovensku je Sputnik V schválen na použití, ale lidi jsou informováni, že se jedná o neregistrovanou vakcínu. Zmínil také nedávní průzkum, podle kterého se na Slovensku určitý počet obyvatelstva chce očkovat pouze touto vakcínou.Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský v této souvislosti uvedl, že nevyužité vakcíny budou prodány, darovány, nebo zničeny jako biologický materiál.Co se týče konkrétně ruské vakcíny, hodnotit bude situaci až po ukončení procesu registrace, co by mělo být během dvou týdnů. Uvedl, že je informován o tom, kolik lidí projevilo o vakcínu zájem.„Asi to reálně odráží zájem, který tady je,“ řekl. Z údajů Institutu zdravotnických analýz, které jsou dostupné na webové stránce cakaren.vercel.app/projekt plyne, že na první dávku vakcíny Sputnik V čeká 4695 lidí.Lengvarský uvedl, že přerozdělování jednotlivých dávek vakcín do očkovacích center bude záviset na počtu přihlášených lidí, přičemž mnozí zájemci se najednou hlásí do několika očkovacích center.Připomeňme, že očkování ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku startovalo v pondělí 7. června a v očkovacích centrech se spouští postupně. V pondělí začali očkovat v Bratislavském kraji a Žilinském, v úterý se připojil Nitranský kraj, ve čtvrtek Trenčínský a Banskobystrický kraj. V Košickém kraji začnou očkovat Sputnikem v sobotu ve městě Michalovce.

